Carles Francino rep l'alta hospitalària després de superar el Coronavirus

Carles Francino presentant "La Ventana" a la Cadena Ser





L'actor Carles Francino ha compartit a Instagram les primeres fotografies del seu pare -Carles Francino- després d'haver rebut l'alta de l'hospital. El passat 26 de març, es va donar a conèixer la notícia que Carles Francino pare havia donat positiu en Coronavirus i que per això s'absentaria de presentar el programa de ràdio "La Ventana" a la SER.











El fill del locutor de ràdio, ha explicat al seu Instagram que han estat uns dies molt durs, ja que va haver d'estar aïllat de tota la seva família. Tots ells havien estat considerats contacte estret menys ell. De fet, l'actor ha compartit imatges de com jugava amb els seus germans petits en un passadís, mantenint les distàncies de seguretat. Carles Francino fill es va convertir en uns dels puntals de la família mentre el seu pare estava ingressat a l'hospital.





Afortunadament, el locutor de ràdio ja ha rebut l'alta hospitalària i actualment es troba en el seu domicili. Durant els dies de l'hospitalizació, el seu fill el va visitar moltes vegades per portar-li libres i diverses pertinences.

Imatge compartida per Carles Francino fill al seu Instagram





Carles Francino fill ha aprofitat la situació familiar per explicar i advertir sobre els severs efectes que pot provocar el virus. "No fem el ximple. No vull fer una gran reflexió sobre el succeït. Simplement ho vull compartir i que cadascú tregui les seves conclusions. Tot el meu afecte i la meva força per a la gent que continua lluitant i pels qui els acompanyen...", ha explicat Carles Francino al seu Instagram.





Imatge compartida per Carles Francino fill al seu Instagram