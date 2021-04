Els usuaris d'avió es desplomen un 77,1% al febrer i els de l'AVE retrocedeixen un 76,8%

Interior avió @ep





El nombre de viatgers que va optar per viatjar en avió per desplaçar-se per l'interior de el país es va desplomar un 77,1% el mes de febrer respecte a el mateix mes del 2020, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





En total, només 680.000 viatgers van usar l'avió al febrer per als seus desplaçaments, mentre que els viatgers que van utilitzar l'AVE van sumar 405.000 usuaris, un 76,8% menys que en el mateix mes de 2020.





Segons l'estadística de transport de viatgers de l'INE, que reflecteix l'impacte de la pandèmia en l'ús dels diferents mitjans de transport, el nombre d'usuaris de transport públic va baixar al febrer un 47,5% en taxa anual, fins als 228, 1 milions de passatgers.