El Govern trigarà gairebé un any a pagar les ajudes per comprar un cotxe elèctric

Els nous ajuts del Pla Moves III estan destinades des de dissabte passat a aquelles persones que comprin un cotxe elèctric. Si bé les ajudes s'han activat, els clients trigaran gairebé un any a recuperar els diners.





Cotxe elèctric (EP)





El Govern compta amb un pressupost de 400 milions d'euros, ampliables fins a 800 milions si cal. Aquest és el programa més ambiciós de promoció de la mobilitat neta a Espanya i s'espera tenir 100.000 punts de recàrrega i 250.000 cotxes elèctrics en 2023 per evitar que es generin més de 450.000 tones de CO2.





La intenció de Govern és ajudar amb una subvenció de fins a 7.000 euros als que comprin un cotxe elèctric, sempre que el comprador ho canviï per un cotxe de fa més de set anys. En cas que el cotxe sigui més nou, el comprador cobrarà 1.500 euros menys. Per a les furgonetes amb bateries, els ajuts poden arribar als 9.000 euros, i per a les motos, als 1.300. Segons el ministeri de Transició Ecològica, els ajuts contribuiran amb més de 2.900 milions d'euros al PIB i generaran més de 40.000 llocs de treball al llarg de tota la cadena de valor.





Però de moment, el client ha de pagar tot l'automòbil perquè gairebé un any després, la comunitat autònoma li reemborsi part d'aquest pagament. El preu dels cotxes elèctrics no podrà superar els 45.000 euros.