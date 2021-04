Babar, un clàssic de la literatura infantil

Els contes infantils tenen els seus propis clàssics i un d'ells és, sens dubte, l'elefant Babar. Recordo que, quan era petit, fa ai! massa anys, la meva germana gran em va passar els llibres que havia llegit quan tenia la meva edat i la veritat és que el personatge em va seduir. Ho tenia una mica oblidat perquè els anys no passen en va, però he revifat el record quan ha arribat a les meves mans la reedició en català del primer dels volums d'aquesta sèrie, "Història de Babar, el petit elefant" (Pagès editors)









Per als que no van tenir el plaer de gaudir de la lectura de les aventures d'aquest personatge els explicarem que es tracta d'un nadó elefant que, havent quedat orfe a conseqüència de la mort de la seva mare per un caçador, es desplaça a la gran ciutat . Allí és localitzat per una dama que l'adopta i li ensenya els avenços i progressos de la civilització, una mica del que després desitjarà, al seu torn, fer partícips als altres elefants de la selva.





En realitat, la inventora d'aquest personatge antropomòrfic va ser la dona de l'artista plàstic Jean de Brunhoff, qui ho hauria utilitzat per entretenir els seus propis fills quan les mares tenien el costum d'explicar contes als petits abans que aquests es anessin a dormir. Els nens ho van haver de comentar amb el seu progenitor que va tenir l'encert de recollir la idea i plasmar-la sobre el paper. Així van sorgir els primers contes que van obtenir un èxit tan extraordinari com longeu, ja que ha arribat fins als nostres dies.





Brunhoff va elaborar un dibuix de traços senzills, fàcilment reproduïble pels propis nens, el que, unit a la temàtica dels diferents episodis i a la utilització en la narració d'un tipus de lletra que, si bé manuscrita, és de traç clar i llegible, fan de Babar un personatge molt proper al col·lectiu de neolectors, el que no vol dir que no pugui interessar també a nens d'edats superiors.





Com tot esquema narratiu té els seus detractors, Babar ha estat criticat per alguns estudiosos que li atribueixen una subliminal i suposada justificació de sistema colonial vigent en els anys trenta del passat segle, però sospitem que, si algú volgués avui posar en dubte aquestes històries ho faria més aviat per l'elogi implícit que fan de la vida urbana sobre la de la natura. Tot és segons de la color del vidre amb què es mira. A mi, francament, Babar em segueix agradant. I he comprovat que als nens de la meva família també.