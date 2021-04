Arrimadas resisteix l'OPA hostil del PP: "Ciutadans no està en venda"

Inés Arrimadas al Congrés @ep





La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha afirmat aquest dimarts que mai ha parlat de càrrecs amb el líder de l'PP, Pablo Casado, i ha avisat aquest partit que "Cs no està en venda", després que els populars revelessin que l'estiu passat van oferir que la direcció de la formació taronja s'integrés a la de PP i que Arrimadas es convertís en la portaveu al Congrés.





"Nosaltres mai hem parlat de càrrecs. I encara que m'ho hagués dit, Ciutadans no està en venda i jo no em venc per un càrrec. No entenc per què està dient això el senyor Casado", ha respost Arrimadas, en una entrevista a RNE , quan li han preguntat si van parlar d'aquesta oferta a la qual es refereixen els populars.





Sobre si es va analitzar la possible integració de Cs al PP, ha dit: "Nosaltres hem habado de moltes coses i jo li vaig oferir anar junts a Catalunya com una coalició electoral, la mateixa fórmula que a Euskadi, i no van voler".





Arrimadas considera que si el PP es va negar a formar una aliança amb el seu partit a Catalunya per "sumar esforços davant el nacionalisme" davant els comicis del passat 14 de febrer, és "evident" que no tenia "cap intenció de sumar en cap altre lloc ".