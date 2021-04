Ros (UGT) considera que els responsables polítics a Catalunya viuen en el seu món no real

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha sostingut aquest dimarts que els responsables polítics a Catalunya --i algunes parts del Govern central - viuen en el seu món, que considera que en aquests moments no és real, a diferència de la gestió de la pandèmia i de la crisi econòmica.





Camil Ros i Javier Pacheco, d'esquerra a dreta @ep





En una entrevista de Ràdio4 i La2 aquest dimarts, Ros ha lamentat que els responsables polítics catalans van tard perquè considera que les eleccions s'havien d'haver produït després de l'aprovació dels Pressupostos fa un any.





Ha defensat que li agradaria un Govern d'esquerres però ha apuntat que hi ha un problema de blocs que ho impedeix: "Hem de trobar solucions, a la fi la política i el sindicalisme són per trobar solucions, no per buscar més problemes".





Per la seva banda, el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha afirmat que el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha "estat a l'altura", ja que ha posat en marxa diverses coses molt interessants en unes condicions molt complexes de caràcter socioeconòmic i polític, en les seves paraules.





Ha criticat que a Catalunya si vols teletreballar "te les apanyes" i que la Generalitat el primer que ha de fer és pactar amb el treballadors de la funció pública, així com fixar les condicions materials per poder desenvolupar-lo a casa.





PENSIONS





Davant la proposta que va fer aquest dilluns el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, de donar fins a 12.060,12 euros en un pagament únic als que demorin la seva jubilació, Ros ha assenyalat que darrere de la proposta hi ha "moltes trampes ".





"Quanta gent quan arriba aquesta edat de jubilació especialment en treballs físics i altres, el que necessita és jubilar-se més que allargar l'edat de jubilació? Aquest és un. L'altre és penalitzar la jubilació anticipada: una de les millors polítiques de jubilació va ser quan en els contractes relleu es jubilava 1 persona gran i entrava una persona fixa ", ha assenyalat.





Pacheco ha sostingut que Escrivà s'enfronta a dues realitats: necessita una majoria parlamentària al Congrés i establir els consensos suficients i que la proposta afecta una part molt petita de la part treballadora, que són les persones que poden allargar la seva edat de jubilació perquè vénen de professions molt qualificades.





REFORMA LABORAL





Sobre la reforma laboral, Pacheco ha lamentat que "la coartada de Brussel·les comença a ser molt recurrent" perquè segons ell Brussel·les no ha demanat cap reforma de la negociació col·lectiva per mantenir els convenis d'empresa per sobre dels col·lectius ni el condicionament de les línies pactades pel Govern de coalició en el seu programa de Govern.





"El que cedeix Moncloa i una part del Govern és a les mesures que intenta plantejar la CEOE per intentar ajornar que aquests plantejaments s'obrin camí amb les reformes estructurals del nostre país", ha sostingut, i ha dit que el PSOE haurà de decidir si mira cap a treballadors o empresaris.