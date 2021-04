Florentino Pérez, sense cap adversari, torna a ser proclamat president del Reial Madrid fins al 2025

Florentino Pérez @ep





L'empresari Florentino Pérez ha estat proclamat aquest dimarts president de el Reial Madrid fins a 2025, després de presentar únicament la seva candidatura a presidir l'entitat, de manera que afrontarà el seu sisè mandat a el front de el club blanc.





"No havent-se presentat més que una candidatura proclamada per aquesta Junta Electoral (...) es proclama president de el Reial Madrid al Sr. Florentino Pérez Rodríguez i Junta Directiva", va confirmar la Junta Electoral de l'entitat madridista, presidida per José Manuel de Carles Grau, després de reunir-se aquest dimarts de manera telemàtica.





En la seva nova aventura li seguiran acompanyant Fernando Fernández Tapias, Eduardo Fernández de Blas i Pedro López Jiménez com a vicepresidents, mentre que Enrique Sánchez González exercirà com a secretari.





Com a vocals, estaran Santiago Aguado García, Jerónimo Farré Muncharaz, Enrique Pérez Rodríguez, Manuel Cerezo Velázquez, José Sánchez Bernal, Manuel Torres Gómez, Gumersindo Santamaría Gil, Raúl Ronda Ortiz, José Manuel Otero Lastres, Nicolás Martín-Sanz García, José Luis del Valle Pérez i Catalina Miñarro Brugarolas.





El també president d'ACS, de 74 anys, afrontarà d'aquesta manera el seu sisè mandat; va presidir l'entitat blanca des de 2000 a 2006, any en què va dimitir, abans de tornar el 2009. En total, acumula 17 anys com a màxim mandatari de el club de Chamartín i més de 1.000 partits.





Durant els seus anys de president, el Reial Madrid ha conquistat 26 títols en laSeccion de futbol i 21 a la de bàsquet: cinc Lligues de Campions, cinc Lligues, cinc Mundials de Clubs, cinc Supercopes d'Espanya, quatre Supercopes d'Europa i dues Copes de l' rei en futbol i dues Eurolligues, sis Lligues Endesa, 6 Copes, 6 Supercopes d'Espanya i una Copa Intercontinental de bàsquet.





A més, els seus mandats s'han caracteritzat per l'aterratge de grans estrelles en el Santiago Bernabéu, com Luis Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo o David Beckham en la seva primera etapa o Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso i Karim Benzema, en la segona.





També ha estat impulsor de la major reforma dels últims anys a l'estadi blanc, amb la qual aspira a convertir-lo en una de les referències arquitectòniques del continent a nivell esportiu.