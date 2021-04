Detenen 802 persones per obtenir permisos de conduir veneçolans falsos per bescanviar pel carnet espanyol

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb la Direcció General de Trànsit, han interceptat un total de 807 permisos de conduir veneçolans falsificats i preparats per ser canviats per permisos espanyols, detenint a 802 persones en diverses províncies, entre elles Barcelona, Ciudad Real o Toledo.





Les intervencions dels documents s'han practicat durant una operació policial que s'ha dut a terme al llarg de tres fases i que ha permès, a més, la intervenció d'altres 296 permisos espanyols que ja havien estat canviats. 802 persones han estat detingudes en 19 províncies espanyoles, ha informat la Policia Nacional en nota de premsa.





Els detinguts obtenien la documentació falsa a través de xarxes socials, on grups criminals ubicats a Veneçuela els cobraven una mitjana de 90 dòlars i es comprometien a lliurar-los en dos o tres dies, via postal, la llicència veneçolana per conduir.





Des d'agost de 2017, a Veneçuela s'emet un nou format que no compleix amb els requisits legals requerits per al procés de canvi, de manera que aquests ciutadans recorrien a grups criminals per aconseguir una falsificació del format anterior.





El frau s'havia estès per tot el territori espanyol pel fet que, a les ciutats amb més presència de ciutadans veneçolans, tenien moltes dificultats per aconseguir una cita a la Prefectura de Trànsit, per la qual cosa les sol·licitaven en prefectures limítrofes menys massificades. A conseqüència del que ha passat, la Direcció General de Trànsit ha suspès el procediment de bescanvi amb Veneçuela des del 15 de març de 2021.





La investigació, que es va iniciar a principis de l'any 2020, ha culminat amb la detenció de 802 persones a Alacant (62), Astúries (22), Badajoz (4), Barcelona (17), Càceres (4), Ciudad Real (16 ), Guipúscoa (41), Jaén (4), Las Palmas (18), Madrid (185), Màlaga (123), Múrcia (23), Pontevedra (6), Santa Cruz de Tenerife (154), Sevilla (16) , Toledo (38), Valladolid (56), Zamora (4) i Saragossa (9). Els posseïdors dels mateixos no han pogut acreditar que disposen d'un permís de conduir legal, amb el consegüent perill que això suposa per a la seguretat viària.





