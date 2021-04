Més de 2 milions de musulmans a Espanya estan cridats des d'avui al dejuni del Ramadà

Prego del Ramadà a Ceuta @ep





Més de 2 milions de musulmans estan cridats des d'aquest dimarts 13 d'abril al dejuni del mes de Ramadà, marcat un any més per la pandèmia de la Covid-19, de manera que des de la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE) recomanen realitzar el rés a casa quan el toc de queda no faci possible tornar a temps de la mesquita i desaconsellen fer la ruptura del dejuni al temple per evitar aglomeracions.





"El mes de Ramadà d'aquest any continua en unes circumstàncies especials amb la declaració de l'Estat d'Alarma que acaba el dia 9 de maig de 2021, i seguint amb preocupació les xifres de propagació de virus, mantenint-se alerta les autoritats sanitàries nacionals i autonòmiques, i la ciutadania complint les recomanacions de prevenció i vacunació en progrés ", subratlla el president de la CIM, Aiman Adlbi.





Donades les particulars pràctiques religioses al mes de Ramadà i davant les recomanacions sanitàries per evitar la propagació de virus, Adlbi aclareix algunes qüestions relacionades amb aquest pilar de l'Islam.





En concret, sobre el rés comunitari del Tarawih, que és una pràctica tradicional al mes de Ramadà per als musulmans, que preguen en grup a la mesquita, la Comissió Islàmica d'Espanya recomana que "és millor fer-ho a casa".





Si bé, per la seva pràctica en la mesquita, o lloc habilitat per a això, indica que "s'haurà de consultar l'hora de toc de queda a cada comunitat o ciutat autònoma, als efectes de valorar la possibilitat de la seva pràctica en congregació amb les distàncies de seguretat i respectant l'aforament permès, amb temps per al retorn al domicili ".





En cas contrari, quan no dóna temps a efectuar les pregàries i tornar al domicili abans del toc de queda, la CIM proposa realitzar el tarawih en família al domicili, en lloc de a la mesquita.

Així mateix, el president de la CIM demana complir amb la recomanació d'"evitar aglomeracions i reunions massives perquè són les vies principals de la propagació de la Covid-19, reduint el més possible el temps de permanència en el lloc de culte".





Igualment, desaconsella realitzar el trencament del dejuni --el Iftar-- a la mesquita, "a fi d'evitar aglomeracions i riscos de contagi, i en tot moment guardar les distàncies interpersonals i ús correcte de les màscares, sense dilatar en el temps" .





Al mes de Ramadà els musulmans no poden ingerir aliments ni beguda, ni fumar, ni mantenir relacions des de l'alba fins a la posta de sol, dedicant un major espai a la pregària i a l'ajuda a les persones necessitades.





En aquest sentit, el president de la CIM assenyala que el dejuni és un deure religiós "personal, individual i íntim" i que "cada persona capaç ha de realitzar-ho".





Si bé, puntualitza que aquell que, per algun que un altre motiu, es veiés incapaç, més enllà dels casos estipulats --estan exempts de complir el dejuni els nens, ancians, embarassades, parteres, lactants, dones amb la menstruació i persones malaltes -, haurà de consultar a un metge exposant les seves circumstàncies particulars.





El Ramadà és un dels cinc pilars del culte en l'Islam, que es practica durant aquest mes lunar i té un important significat religiós per als seguidors de l'Islam ja que va ser en aquest mes en què va començar la revelació divina de l'Alcorà, a través de l'àngel Gabriel al profeta Mahoma, qui ho va transmetre a la resta de la humanitat.