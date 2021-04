Naturgy reforça el seu compromís amb la professionalització de l'autoconsum a través de beques de formació

Naturgy avança en el seu compromís amb la formació, el desenvolupament de talent i, en concret, amb la professionalització de l'autoconsum a través d'una aliança amb el centre d'estudis Censolar per llançar una nova convocatòria de beques destinades a millorar les oportunitats laborals en aquest camp.





Seu de Naturgy a Madrid (EP)





En concret, la companyia donarà suport un dels programes avançats de Censolar sobre energia solar, en un moment on aquesta tecnologia es consolida com un dels grans eixos de recuperació econòmica i d'ocupació després de la Covid-19, així com un pilar bàsic per assolir la transició energètica.





Aquestes beques permetran als beneficiaris formar-se gratuïtament com a expert en energia solar, obtenint una formació completa i integral sobre el disseny, dimensionament, muntatge i manteniment d'instal·lacions fotovoltaiques. Aquesta formació serà impartida en la modalitat a distància i amb completa flexibilitat.





Aquesta convocatòria de 2021 consta de quatre beques que sufragaran el cost complet de la formació i a les que es podrà aplicar fins al pròxim 23 de maig omplint la sol·licitud que poden trobar a www.censolar.org/becas2021 . La llista de seleccionats es publicarà al llarg de la setmana del 24 de maig.





Segons indica Carlos Veí, director de Comercialització de Naturgy, "la formació adequada i el desenvolupament de capacitats tècniques és essencial per poder avançar en la transició energètica i fer realitat del desplegament de renovables necessari per complir amb les metes energètiques i mediambientals estipulades".





Per la seva banda, Néstor Serrano, director Comercial & Màrqueting de Censolar, va agrair a Naturgy "la seva col·laboració per impulsar la professionalització del sector i permetre que més persones es beneficiïn de les grans oportunitats que estan sorgint en un dels pilars de la recuperació econòmica" .





Sobre NaturgyNaturgy és una companyia líder en el sector energètic i la major companyia integrada en gas i electricitat a Espanya i Amèrica Llatina. Adaptada a tots els mercats globals, s'enfoca en la innovació, la digitalització, la simplicitat i la globalitat. La companyia compta amb més de 16 milions de clients en més de 20 països d'arreu del món.



Naturgy porta anys donant passos decisius per donar suport a la transició energètica, avançant cap a un mix energètic més sostenible. Al tancament del 2020 la companyia comptava amb 4,6 GW en operació de tecnologies netes i la seva estratègia per als propers anys se centra en seguir creixent en energies renovables.



L'acompliment de la companyia en matèria social, mediambiental i de bon govern ha estat reconegut pels principals i més importants índexs i rànquings del món, entre els quals es troben el Dow Jones Sustainability Index, FTSE4GOOD o el Carbon Disclosure Project, així com els premis Europeus de Medi Ambient a l'Empresa de la Comissió Europea.





Censolar és un centre privat d'ensenyament, especialitzat en energia solar i referent internacional donada la seva dilatada experiència de més de 40 anys, que ofereix a l'alumne una formació professional per capacitar-se en la tecnologia solar amb l'objecte de millorar la seva ocupabilitat i poder desenvolupar la seva carrera en el sector. El centre compta amb una comunitat alumni de més de 35.000 alumnes, possiblement la més gran de parla hispana en el sector de l'energia solar, oferint grans oportunitats tant als alumnes com a les empreses.





Censolar, a més de formar a particulars, rep la confiança de nombroses empreses del sector per realitzar accions formatives als seus empleats, tant en modalitat estàndard com en format in company, així com per buscar candidats entre els seus alumnes.