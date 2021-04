La Fundació la Caixa ​llança unes noves beques de grau per a estudiants amb recursos escassos

La Fundació ”la Caixa” obrirà el 15 d’abril un nou programa de beques de grau universitari. A la primera edició d’aquest programa, es convocaran 50 beques dirigides a estudiants excellents amb recursos econòmics escassos que vulguin cursar per primera vegada estudis de grau en universitats o altres centres públics d’ensenyament superior a Espanya.





Les persones sol·licitants d’aquests ajuts, que es poden demanar fins l’1 de juny, han de ser beneficiàries de la dotació fixa per renda (llindar 1 de renda familiar) de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o del Govern basc a la convocatòria 2020-2021. «Ens sentim molt orgullosos d’haver pogut unir, gràcies a aquestes beques, l’essència de la Fundació, que és fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones, amb el nostre ferm convenciment de l’important rol que tenen l’educació, la mobilitat i la qualificació professional en el desenvolupament d’una societat més justa i igualitària», afirma Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”.





Més que una beca

Les noves beques de la Fundació ”la Caixa” ofereixen una dotació mensual de 600 euros com a compensació per la dedicació plena a l’estudi i un ajut inicial de 600 euros per adquirir material i equipament informàtic, així com una dotació mensual de 400 euros addicionals per fer una estada internacional. Amb l’objectiu de dotar aquests estudiants de les competències que són claus per assolir l’excellència acadèmica, la beca també inclou un curs d’idiomes durant tot el grau i la participació de cada becari en un programa d’acompanyament i formació en habilitats transversals.





Transparència i rigor

Els programes de beques de la Fundació ”la Caixa” són reconeguts pel rigor i la transparència dels processos de selecció. L’avaluació i la selecció de les sol·licituds d’aquest nou programa de beques es duran a terme en règim de concurrència competitiva. El procés comprendrà dues fases: una primera fase de preselecció, en la qual s’escolliran els candidats amb millor nota d’expedient, i una segona fase, en la qual es convocarà els candidats preseleccionats a una entrevista personal davant d’un comitè d’avaluació extern, el qual escollirà els 50 candidats que acreditin més mèrits i capacitats. Suport integral a l’excellència acadèmica i investigadora El programa de beques de la Fundació ”la Caixa” va néixer el 1982 amb l’objectiu de fomentar la mobilitat internacional i impulsar la formació d’excellència i la investigació a les millors universitats i centres de recerca del món, a través del seu programa de postgrau a l’estranger.





Més tard, amb els programes de doctorat i postdoctorat a Espanya i Portugal, es va apostar per atreure i retenir el millor talent investigador espanyol i internacional, i fomentar la recerca puntera a la península Ibèrica. Durant aquests 40 anys, són ja més de 5.000 els estudiants i investigadors que han obtingut una d’aquestes beques. Ara, amb el nou programa de beques de grau de la Fundació ”la Caixa”, l’entitat cobreix totes les etapes de la formació universitària i postuniversitària, al mateix temps que fa un nou gir i combina, per primera vegada, l’excellència acadèmica que tant caracteritza aquests ajuts amb l’equitat social. El pressupost de la primera convocatòria d’aquest programa és de 2,3 milions d’euros.