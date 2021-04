VÍDEO: Alerten que Barcelona perd pistonada davant d’altres grans ciutats com Madrid on ja s’ha iniciat la recuperació

El Gremi de Restauració de Barcelona ha difós avui un vídeo on qüestiona el discurs oficial sobre la recuperació econòmica de Catalunya i de la seva capital, Barcelona, a partir de diversos indicadors de caràcter sectorial que es comparen amb els d’altres comunitats (Madrid i Andalusia, fonamentalment). D’octubre a març, els bars i restaurants catalans han obert al públic un 60% menys d’hores que els madrilenys. Durant el període en què la gestió de la pandèmia ha estat en mans dels governs autonòmics (des del passat mes de juny), la comunitat de Madrid ha estat capaç d’aturar l’hemorràgia econòmica i, fins i tot, de començar a crear ocupació; a Catalunya, en canvi, el sector s’ha deixat pel camí 23.000 llocs de feina.

















“El bloqueig econòmic de Catalunya”, alerta Roger Pallarols, director del Gremi, “és una realitat: la restauració madrilenya treballa més hores, ha començat a crear ocupació i està recuperant treballadors de l’ERTO amb més rapidesa. Catalunya segueix en caiguda lliure”.





Al mateix temps, el Gremi nega el relat governamental segons el qual les severes restriccions aplicades a la restauració (i a sectors connexos com el comerç) haurien servit per reduir la xifra de defuncions. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, van manifestar a principis d’abril que Catalunya tindria 6.000 o 7.000 morts més si apliqués restriccions laxes com les de Madrid. “Andalusia ha plantat cara al virus i, sense haver escanyat la restauració, presenta un balanç de defuncions durant l’últim trimestre inferior al de Catalunya”, puntualitza Pallarols. “També neguem la suposada relació causal entre restauració i contagis. Els restauradors estem sense tardes ni sopars des d’abans de Nadal. Des de llavors fins ara, s’han incrementat els contagis, hem viscut una tercera onada i l’hem superat”.