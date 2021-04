Les dones amb diabetis tenen un 40% més de risc d'infart de miocardi que els homes diabètics

El V Congrés Virtual de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) , eCardio21 , se celebra des d'avui i fins al pròxim 15 d'abril per repassar les últimes novetats en cardiologia. Una de les sessions més destacades del congrés estarà dedicada a la malaltia cardiovascular en la dona i en ella es farà un repàs exhaustiu dels factors de risc cardiovascular des de la perspectiva de sexe i gènere.





I és que, com explica la Dra. Milagros Pedreira, cardiòloga i una de les coordinadores del Grup de Treball de Dones en Cardiologia de la SEC, "homes i dones comparteixen els anomenats factors de risc clàssics", com la diabetis mellitus, la hipercolesterolèmia , la hipertensió arterial, el tabaquisme o el sedentarisme, encara que uns són més prevalents en un sexe que en un altre i no afecten a tots dos per igual".





Per exemple, la diabetis, que en general dobla el risc cardiovascular enfront de la població no diabètica, en dones incrementa el risc de forma significativa: les dones diabètiques tenen un 40% més de risc de cardiopatia isquèmica (infart agut de miocardi o angina de pit) enfront dels homes diabètics. A més, en elles augmenta el risc cardiovascular total en set vegades davant tres d'un home diabètic, amb major incidència d'infart, ictus i insuficiència cardíaca, i amb major mortalitat en les dones.





La Dra. Pedreira indica que aquestes diferències tan rellevants del risc cardiovascular de la diabetis en contra de les dones "s'han atribuït a diverses causes, entre elles una diferent resposta a alguns tractaments. A més, s'ha especulat amb un "pitjor" tractament farmacològic en elles ".





D'altra banda, un altre important factor de risc cardiovascular com el sedentarisme és significativament més freqüent en dones en qualsevol dècada d'edat. "Això té les consegüents implicacions pronòstiques per la seva incidència enfront del control de la diabetis, la hipertensió arterial o la hipercolesterolèmia", diu l'especialista en cardiologia.

El tabac, encara que més freqüent en homes, penalitza més a les dones. Així, meta-anàlisi de múltiples estudis han trobat un augment del 25% del risc cardiovascular en dones. "El tabac s'associa amb la meitat del total de tots els esdeveniments cardiovasculars en elles i triplica el risc d'infart de miocardi", detalla la Dra. Pedreira.





Factors de risc cardiovascular "propis"

Al costat de la presència dels anomenats factors de risc "clàssics", també hi ha factors de risc "propis" o diferencials del sexe femení, entre ells els relacionats amb l'embaràs. En aquest grup estan tots els relacionats amb trastorns hipertensius durant la gestació, com la hipertensió gestacional o la preeclàmpsia, la diabetis gestacional, el part prematur o l'avortament espontani. Tots ells s'associen a un increment del risc cardiovascular en la dona al llarg de la seva vida.





"També hi ha altres factors exclusius del sexe femení, com la síndrome de l'ovari poliquístic o la menopausa precoç. Aquesta última augmenta el risc cardiovascular per la pèrdua de l'activitat dels estrògens, un pitjor perfil lipídic, canvis en la distribució del greix corporal, un augment de la hipertensió arterial i, en general, disfunció endotelial i inflamació ", assegura la Dra. Pedreira.





A més, la depressió, un factor de risc cardiovascular en augment juntament amb l'estrès psicosocial o agut, penalitza més a les dones perquè estan més exposades a l'adversitat que els homes.





També s'ha demostrat que malalties autoimmunes i inflamatòries com el lupus eritematós sistèmic i l'artritis reumatoide, amb una elevada prevalença en dones, s'associen aterosclerosi accelerada. "La cardiopatia isquèmica és la primera causa de mort en dones amb lupus. Les dones joves, d'entre 35 i 44 anys, amb lupus tenen una probabilitat de patir infart de miocardi 50 vegades superior a les dones d'edat similar sense aquesta malaltia, segons el Framingham Heart Study", assegura la cardiòloga.





Amb totes aquestes dades, la Dra. Pedreira considera "fonamental" el coneixement i control adequat dels factors de risc comuns, amb especial atenció a la diabetis, el tabac i el sedentarisme. També el coneixement dels factors exclusius del sexe femení, l'associació de malalties inflamatòries autoimmunes i l'efecte de la depressió i factors psicosocials en les dones.





"Resulta vital que part d'aquest coneixement s'estengui a les mateixes dones, ja que aquest fet pot contribuir a canviar hàbits de vida i induir a la recerca d'atenció mèdica per aconseguir el control d'altres factors menys difosos, com els derivats de l'embaràs o relacionats amb canvis hormonals", reflexiona la Dra. Pedreira.





El Congrés Virtual de la SEC és el congrés en línia de cardiologia més important del món en parla hispana i està dedicat a la formació continuada. "La inscripció és completament lliure i gratuïta per a professionals de la salut i estarà oberta durant tota la durada del congrés", destaca el Dr. José Juan Gómez de Diego, coordinador d'eCardio.





