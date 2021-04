La crisi ha agreujat la situació de les persones migrants, segons diverses entitats catalanes

La crisi social i sanitària del coronavirus ha agreujat la situació de les persones migrants, especialment de les 100.000 que s'estimen en situació administrativa irregular a Catalunya, segons un estudi de la Taula de Tercer Sector, que aglutina unes 3.000 entitats catalanes.





"Abans de la Covid-19 les persones en situació administrativa irregular ja eren invisibles i vulnerables, però ara ho són més", ha advertit aquest dimarts la presidenta de la Taula d'al Tercer Sector, Francina Alsina, durant la presentació de l'informe.





"Moltes persones que estan en procés de regularització han perdut la feina i sense ell es veuen abocades a una irregularitat sobrevinguda que les deixa encara més desprotegides", ha afegit Alsina, que ha demanat canvis en les polítiques migratòries i d'inclusió.





El treball, titulat 'Fronteres de paper: la irregularitat administrativa i la invisibilització de les persones', ha estat elaborat per Càritas Diocesana de Barcelona i introduït per la coordinadora de el Grup de Treball d'Anàlisi Social de Càritas, Miriam Feu.





La investigadora ha recordat que els migrants irregulars no tenen dret a ERTO, que sovint no estan empadronats, que no poden rebre prestacions de renda garantida com la RGC o el IMV, i que han vist paralitzats els seus tràmits a causa de la pandèmia.





"La situació d'irregularitat administrativa condiciona les oportunitats de la persona i la situa en els marges de el sistema", ha sostingut Feu, que ha resumit les conseqüències econòmiques, laborals, de salut i vitals que suposa aquesta situació.





L'estudi analitza la "cursa d'obstacles" que experimenten els migrants per accedir a drets bàsics com l'habitatge, el treball, la formació o la participació política i recull dades que denoten la major vulnerabilitat que pateixen aquestes persones, en paraules de Feu.





Segons el treball, el risc de pobresa en els estrangers és prop de quatre vegades més gran que en els ciutadans de nacionalitat espanyola: el 13% dels autòctons a Catalunya es troben en situació de pobresa, enfront del 50% dels nascuts a altres parts del món.





Els migrants també tenen major situació d'atur i una precarietat laboral més elevada: els estrangers sense feina --23% del total de treballadors-- dupliquen els espanyols (10%) i tenen pitjors condicions socioeconòmiques i major inestabilitat contractual.





Els nascuts fora d'Espanya també tenen un major risc d'exclusió social --15% en autòctons i 46% en migrants-- i presenten més dificultats per accedir a l'habitatge --21% davant el 60% -, la salut - 17% i 27% - o l'educació --3% i 27% -.





També en l'àmbit de la participació política dels migrants "tenen clarament limitats els seus drets", ja que la seva residència no està legalitzada i els falta la nacionalitat: el 54% dels estrangers no comunitaris no tenen dret a vot en les eleccions locals.





PROPOSTES





Davant d'aquesta situació, l'informe i la mateixa Taula de Tercer Sector ha elaborat una sèrie de propostes a les diferents administracions per garantir una "protecció real de les persones migrades", que abasten àmbits com els serveis socials, l'educació o el treball.





Entre altres idees, la Taula ha posat facilitar l'accés al mercat de treball als migrants i concedir autoritzacions de treball per als joves migrants extutelats, així com garantir la "plena inclusió" de la feina domèstica en el règim general de la Seguretat Social.





També ha demanat introduir canvis en les prestacions d'emergència social com la RGC i el IMV "perquè les persones migrades en situació irregular no quedin excloses, com ara" i que aquestes puguin optar a ajudes a l'habitatge.





Finalment, han reclamat que els ajuntaments garanteixin l'empadronament de totes les persones que viuen en els seus municipis --pas necessari per poder exercir molts drets-- i que es faciliti des de l'àmbit local la tramitació dels informes d'estrangeria.