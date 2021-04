Madrid acusa Sánchez de voler apujar els impostos als madrilenys per pagar els deutes de Catalunya

El conseller d'Educació i Joventut i portaveu de Govern regional, Enrique Ossorio, ha acusat avui al Govern de Pedro Sánchez de voler pagar els deutes de Catalunya pujant els impostos als madrilenys i ha apuntat que els independentistes necessiten aquests diners "per a la seva bogeria separatista ".





Enrique Ossorio @ep





"Ells els que volen és pujar els impostos, probablement perquè hauran pactes amb Catalunya", ha explicat el conseller madrileny, que ha apuntat que Catalunya "deu molt al Fons de Liquiditat Autonòmica i algú haurà de pagar probablement aquests diners, i li toca als madrilenys ".





En aquest sentit, ha afegit que els independentistes necessiten aquests diners "per a la seva bogeria separatista" i "els diners haurà de sortir de Madrid".





"Però els madrilenys paguen moltíssims impostos, som una gent que treballem molt", ha exclamat abans de considerar un "error" aquesta idea de l'Executiu de pujar els impostos i una "incongruència" la promesa de l'candidat socialista Ángel Gabilondo que no apujarà els impostos a Madrid si arriba a governar, amb les afirmacions ahir per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que va deixar clar que té "especial interès" en apujar Patrimoni, Successions i Donacions en 2022.





"Gabilondo promet que en dos anys no es tocaran els impostos a Madrid i surt la ministra d'Hisenda dient que el 2022 ja ens trobarem una pujada fiscal", ha manifestat Ossorio en declaracions als mitjans durant una visita a les oficines de la cadena d'Hotels Radisson.





"A Madrid hem aconseguit la quadratura del cercle, amb impostos baixos hem aconseguit complir l'estabilitat pressupostària, tenir el deute més baixa, tenir els serveis públics que els madrilenys veuen", ha plantejat Ossorio.





"ÉS INCREÏBLE QUE PUGIN IMPOSTOS EN PLENA CRISI ECONÒMICA"





Així, Ossorio ha qualificat el pla per apujar els impostos de societats, Patrimoni, Successions i Donacions d'error "garrafal", i "més després d'una pandèmia", al temps que ha assegurat que "els països europeus el que van a fer és baixar-los ", i ha considerat que" és increïble que un país europeu de segle XXI apugi els impostos en una crisi econòmica generada per una pandèmia ". "Nosaltres hem aconseguit amb impostos baixos bons serveis públics, deute públic baixa i complir els objectius d'estabilitat pressupostària, i per tant pujar els impostos és un error", ha asseverat.





Així mateix, ha assegurat que el Govern regional defensa el que "és millor per als madrilenys, que els madrilenys tinguin llibertat, que tinguin els impostos baixos, que puguin triar el centre educatiu". "I no obstant això hi ha altres partits, com el PSOE, que la seva acció de govern vol enderrocar tots aquests èxits que hem aconseguit per als madrilenys", ha agregat.





"Nosaltres no vam atacar a ningú, nosaltres el que defensem és una cosa que durant anys s'ha aconseguit a Madrid, que és tenir unes cotes de llibertat, unes cotes de situació bona econòmica, d'atracció d'inversions, i hi ha uns senyors que volen acabar amb això. nosaltres no polaritzem, nosaltres defensem les cotes de benestar i de llibertat que s'han aconseguit ", ha tancat.





Ossorio s'ha pronunciat també sobre la intervenció del president de Govern de la Nació, Pedro Sánchez, a la precampanya madrilenya. "M'alegro moltíssims perquè com més intervingui jo crec que més vots tindrem", ha manifestat.





"Jo crec que els ciutadans han vist com de malament que ha governat durant la pandèmia, jo crec que Pedro Sánchez pensava que anava a tenir un govern senzill, doncs això, fer la llei de l'eutanàsia, canviar les dades de CIS, i es va trobar amb una pandèmia, els ciutadans han vist la incapacitat del Govern socialista ", ha afirmat.