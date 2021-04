Investigadors espanyols desenvolupen la primera 'calculadora' per predir la mortalitat per Covid-19

Professionals de diferents hospitals espanyols han desenvolupat la considerada com a primera 'calculadora' per predir la mortalitat per Covid-19, validada en pacients de la primera i segona onada de la pandèmia. +





Aquesta eina, que porta per nom 'COR + 12', serà presentada en el marc del 2n Congrés Nacional COVID-19, la principal trobada científic sobre el coronavirus SARS-CoV-2 a Espanya i que se celebra de manera 'on line' des del 12 i fins al 16 d'abril.





Per a determinar la utilitat i fiabilitat d'aquesta eina es van generar tres cohorts de validació: dos externes amb 185 i 730 pacients de la primera onada i una interna amb 119 pacients de la segona onada.





La probabilitat de mort es va calcular per a tots els subjectes utilitzant un model de predicció que combina els següents elements: la proporció de SpO2 / FiO2 (relació entre la saturació perifèrica d'oxigen i la fracció inspirada d'oxigen); marcadors d'inflamació: la proporció de neutròfils a limfòcits, LDH (lactat deshidrogenasa), interleucina-6; i l'edat. Es tracta d'un conjunt de paràmetres que s'analitzen de forma rutinària i ràpida a l'hospital.





El model de predicció de mortalitat va mostrar un bon acompliment en les tres cohorts de validació. De fet, el model actualitzat predir amb precisió la mortalitat en la cohort general, que va incloure pacients tant de la primera com de la segona onada. A més, també va ser útil per predir el desenllaç fatal en pacients sense dificultat respiratòria en el moment de l'avaluació.





L'elaboració d'aquesta eina ha estat liderada pel Servei d'Immunologia de l'Hospital 12 de Octubre al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Hospital 12 d'Octubre (imas12), i han col·laborat l'Hospital Ramón i Cajal, l'Hospital Fundació Jiménez Díaz i l'Hospital Infanta Elena.