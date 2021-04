L'hostaleria demana a la Generalitat una estratègia d'obertura i cribratges massius

Els empresaris de l'hostaleria catalana han assenyalat que troben "erràtica" la gestió de la pandèmia per part de la Generalitat i li han demanat cribratges massius per a la seguretat de la seva activitat, així com una estratègia d'obertura que acabi amb la incertesa, en els seus paraules.





Nobu Hotel a Barcelona (EP)











Així ho han indicat aquest dimarts a través d'un comunicat la Federació d'Hostaleria de Lleida, la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona, la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (Fihrt) i l'Associació d'Empresaris d 'Hostaleria de la província de Tarragona (AEHT).





De la mateixa manera, han demanat a la Generalitat que impulsi una acció perquè les administracions locals condonin, bonifiquin o introdueixin exempcions en els impostos municipals --com l'IBI, les taxes d'escombraries o l'IAE-- als empresaris de sector, com ja han demandat reiteradament en els últims mesos.





I han afegit que l'obertura i el tancament continu de l'activitat de l'hostaleria "afecta greument l'ocupació" perquè obliga els empresaris a mantenir els seus treballadors en expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), el que fa perillar l'economia de moltes famílies.





Finalment, han assenyalat que es necessita un Govern sòlid que pensi exclusivament en els interessos dels ciutadans i en pal·liar la crisi econòmica i social actual.