Una nova aplicació de Can Ruti millorarà l'experiència de pacients i acompanyants

L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), conegut com a Can Ruti, ha llançat una nova aplicació per millorar l'experiència de pacients i acompanyants durant la seva estada al centre, segons un comunicat aquest dimarts.





Can Ruti (EP)





La nova aplicació permet fer l'admissió de les visites programades a l'arribada a l'hospital des del mòbil i, gràcies a un sistema de navegació 'bluetooth', indica en temps real en quin punt de l'edifici es troba el ciutadà i el guia per arribar a seu destí.





Fins ara, Can Ruti comptava amb una aplicació que permetia seguir de manera remota la intervenció d'un familiar, consultar el temps d'espera a Urgències o l'actualitat de centre, entre altres prestacions; però ara ha afegit aquestes noves funcionalitats.









El director de l'Hospital Germans Trias, Antoni Dávalos, ha declarat que "l'aposta d'aquesta 'app' és un pas més de centre cap a la digitalització i la millora de l'experiència de l'usuari, simplificant les diferents interaccions amb l'hospital".





La nova aplicació es troba disponible de manera gratuïta tant en català com en castellà per als sistemes operatius Android i iOS.