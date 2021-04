Neix el nou projecte polític "Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya"

Aquest dimecres 14 d'abril, amb motiu del 90 aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola es presentarà el nou projecte polític: Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya.





La trobada tindrà lloc a l'Alexandra Barcelona Hotel -en el nombre 251 del carrer Mallorca de Barcelona- i començarà a les 18:00 hores. Intervindran en la presentació Miguel Candel, Javier Marín, Pedro Fernández, Sandra Tirado i Vicente Serrano.





La nova plataforma política denuncia que, tal com s'ha vist en les recents eleccions a Parlament de Catalunya, al tauler polític hi ha una casella buida des de fa anys: "la que hauria de ocupar una organització política d'esquerra que tingui la justícia social com a objectiu central prioritari i no aquest en absolut contaminada pel virus disgregador de el nacionalisme ".





Així, aposten per o na esquerra el programa aquest vertebrat per les següents idees bàsiques: la defensa a ultrança de tots els drets civils, econòmics i socials recollits en les declaracions de les Nacions Unides; la solidaritat interterritorial que garanteixi la igualtat de drets de tots els espanyols, sense privilegis associats al lloc de naixement o residència; la proposta que en sectors bàsics com justícia, educació, sanitat, fiscalitat, i en serveis fonamentals de caràcter estratègic, com el subministrament energètic, d'aigua, etc., sigui l'Administració Central de l'Estat qui tingui l'última paraula; una política econòmica superadora de la falsa dicotomia entre creixement i repartiment del "pastís", amb la mira centrada en la reducció de les desigualtats socials i, finalment, el respecte i defensa de la diversitat cultural existent a Espanya i en cadascuna de les seves regions .













Des de la Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya expliquen que ara per ara aquest espai polític de l'esquerra no nacionalista, a més d'estar colonitzat per les "esquerres" majoritàries, es troba enormement fragmentat en multitud d'organitzacions petites que, a més de ser heterogènies a vegades aposten per deixar en segon pla les diferències estratègiques amb la dreta no nacionalista o nacionalista espanyola en nom d'una certa aliança tàctica davant el secessionisme.





"Pensem que és un error", expliquen. "Si la INN es refugia sense més en l'anomenada 'transversalitat', renunciant a enfortir el seu propi espai, es dilueix en la dreta i fa que els votants d'esquerra no vagin a votar, al mateix temps que desmotiva la seva participació en els moviments socials ".





Així doncs, consideren necessari conjugar l'acció política en pro de la igualtat social amb la lluita en pro de la igualtat civil, per a la qual sí que són convenients certes aliances interclassistes; però només en el terreny que és propi per a això i criden als ciutadans que creguin que és necessària una organització d'esquerra racional, no sectària i no identitària, que coincideixin amb aquests principis, a organitzar-se amb ells.





Per assistir-hi, cal reservar una plaça comunicant-ho al 665.460.986.