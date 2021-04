Moderna anuncia que la seva vacuna contra el Covid-19 no produeix trombosis

Dosi de la vacuna de Moderna @ep





La companyia Moderna ha informat d'una avaluació completa de la totalitat de les dades de seguretat disponibles per al ARNm-1273, la seva vacuna contra el coronavirus, després d'administrar més de 64,5 milions de dosis a tot el món, i que suggereix que no hi ha una associació amb la trombosi de si venós cerebral (CVST) o esdeveniments trombòtics.





Les anàlisis es van realitzar amb dades fins al 22 de març de 2021. El nombre de vacunes es va obtenir de la pàgina web dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats units.





Així mateix, s'ha obtingut informació de el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès), i es va estudiar en diferents països segons la distribució i la proporció de dosi distribuïdes administrades.