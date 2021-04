El Govern central va concedir 18 indults durant la segona meitat del 2020

Arxiu - El subsecretari de Justícia, José Miguel Bueno Sánchez, compareix en Comissió de Justícia, al Congrés dels Diputats (Imatge d'arxiu) - EUROPA PRESS / R.Rubio.POOL - Europa Press - Arxiu





El Govern va concedir un total de 18 indults durant el segon semestre del 2020, fet que suposa un 1,08 per cent dels 1.664 expedients resolts en aquest mateix període, segons les dades que ha proporcionat aquest dimarts a la Comissió de Justícia de Congrés dels Diputats el subsecretari de el ram, José Miguel Bueno.





Bueno ha detallat que, dels 18 indults atorgats, tots van ser de caràcter parcial, el que significa que només es va perdonar alguna de les penes imposades o una part de totes elles.





Sobre el tipus d'il·lícits, ha precisat que deu dels indultats van ser condemnats per delictes contra el patrimoni; tres per delictes contra el medi ambient i l'ordenació territorial; altres tres per delictes contra la intimitat; un per un delicte contra la salut pública; i un altre per un delicte de falsedats.





El subsecretari de Justícia s'ha aturat així mateix en la relació entre la concessió o denegació de la mesura de gràcia i els informes preceptius emesos pel tribunal sentenciador i el Ministeri Fiscal, que revela que la majoria dels indults es van atorgar amb algun d'aquests informes en contra.





Així, només set dels 18 indults concedits comptaven amb informes favorables tant de tribunal com de la Fiscalia. Dels onze restants, deu tenien el vistiplau de l'òrgan judicial però no el de l'Ministeri Públic, i l'altre comptava només amb el 'plàcet' d'aquest últim.





D'altra banda, dels 1.646 indults denegats en aquest semestre, el 87 per cent tenien informes desfavorables de tribunal i Fiscalia; el dos per cent només de l'sentenciador; el vuit per cent només de el Ministeri Públic; i únicament el tres per cent tenien al seu favor a tots dos.





Referent a això, PP, Vox i Ciutadans han reiterat la seva crida a Govern perquè inclogui en els seus informes semestrals els motius pels quals accepta o rebutja les peticions d'indults.





En concret, el diputat de Vox Luis Ruiz Navarro ha denunciat que aquesta "figura excepcional" es faria servir en realitat per a "fer política". "Quan els criteris tècnics són oblidats entrem en el terreny de l'arbitrarietat", ha alertat.





Bueno ha instat a no confondre discrecionalitat amb arbitrarietat, recordant que els informes són preceptius però no vinculants perquè, d'una altra manera, "la decisió ja no seria de Govern", si bé ha assegurat que "són presos en consideració" com "un element fonamental en la presa de decisió ".





VOX I LA BRETXA DE GÈNERE





El subsecretari de Justícia ha concretat a més que, d'aquests 18 indults, cinc es van concedir a dones i els tretze restants, a homes, fet que suposa un 28 i un 72 per cent en el repartiment per gèneres.





En aquest punt, el diputat de Vox Luis Ruiz Navarro ha aprofitat per parlar del que ha descrit com "aquesta mentida antibiològica anomenada gènere", recorrent a la ironia per aconsellar Bueno que siguin més "curosos" al presentar les dades perquè així exposats "podrien donar lloc al fet que fossin objecte de la ira de les talibanes del feminazismo".





Això no obstant, s'ha afanyat a contestar que "aquí també la bretxa (de gènere) és imaginària" perquè, d'acord amb la seva lectura, "resulta que en realitat han rebut la gràcia de l'indult només el 0,9 per cent dels homes enfront del 2,1 per cent de les dones del total de sol·licitants ", preguntant a Bueno" per què els homes segueixen patint una aparent discriminació --ja sostinguda en el temps-- en matèria d'indults ".





Bueno ha contestat que "és obvi que el gènere és una decisió que no té res a veure en la presa de decisió" sobre els indults, instant a "no frivolitzar" amb aquest tema perquè es refereix a "un aspecte molt important de la vida de les persones "com és la seva continuïtat o no en una presó. "Insinuar que el gènere pot tenir algun tipus de pes (...) em sembla poc seriós", ha tancat.





INDULTS A CONFRARIES





Per la seva banda, el diputat de l'PP Miguel Ángel Jerez s'ha interessat pels indults concedits per Setmana Santa a petició de les confraries religioses, a l'apreciar "un descens, no en les peticions, però possiblement sí que en les concessions", per determinar si és "una tradició assentada" amb la qual el Govern ha decidit "trencar".





En la rèplica, Bueno ha matisat que "sí hi ha hagut descensos en 2021 respecte a 2020 en les peticions, més o menys 15 el 2020 i més o menys la meitat en 2021", i, tot i que ha admès que "majoritàriament" solen ser denegacions , ho ha atribuït al fet que "concorrin o no els requisits" legals pels quals es concedeixen.





Així mateix, ha sostingut que el Govern ha continuat tramitant tots els expedients procedents de les confraries religioses pel seu ordre d'arribada i s'han concedit alguns indults per Setmana Santa, "però sempre que l'expedient ho permeti, ni s'avanci ni es retarda" .





NO HI HA CONTINGENTS





La diputada 'estatge' Martina Velarde també ha llançat el que ha definit com "una crítica absolutament constructiva" per qüestionar per què s'ha passat d'uns 1.700 indults concedits a l'any 2000 a 39 en el any 2019, reivindicant aquest perdó com una mesura correctiva de justícia enfront de "un excés de punitivisme", avisant a més que "encara subjau un element de desigualtat econòmica".





Velarde ha posat èmfasi que "l'indult recau sobre la persona i no sobre la matèria" per la qual es la va condemnar, defensant que l'únic assumpte a valorar ha de ser la reinserció. En aquest sentit, ha al·ludit a un cas d'un home de Còrdova que va entrar a la presó per fets de 2015 a 2020, "quan ja tenia una feina i una vida ordenada".





Bueno ha respost que "no és una qüestió de contingents", sinó que es compleixin els requisits legals. "No hi ha ni tendències alcistes ni tendències descendents" sinó que "el que hi ha és una sèrie d'expedients que han estat resolts en un sentit o en un altre amb percentatges més o menys similars", ha exposat.





UN "SOBREESFORÇ" PER LA PANDÈMIA





El subsecretari de Justícia ha volgut destacar el "sobreesforç" que ha suposat per al Ministeri de Justícia mantenir el ritme de tramitació d'expedients d'indults durant la pandèmia de coronavirus. En aquest context, ha revelat que la unitat encarregada d'això està formada per nou persones, de la quals cinc van contreure la COVID-19 i algunes tenen una situació de vulnerabilitat.





Així, ha desgranat que en el segon semestre del 2020 es van resoldre 1.664 expedients davant els 1.862 de el mateix període del 2019, però ha demanat tenir en compte que també hi va haver més peticions en la segona meitat de l'any passat respecte a el mateix període de l'any anterior (1.727 i 1.381, respectivament). Ja entre el primer i el segon semestre del 2020, ha emfatitzat, s'observa un increment del 25 per cent en les xifres de resolució.





Pel que fa a les peticions d'indults rebudes en els últims sis mesos de 2020, Bueno ha explicat que es van rebre 776, el que reflecteix --ha explicat-- una tendència a la disminució de les sol·licituds de perdó, des de les més de 5.000 a voltant de 2015 a les 3.226 de l'any passat.





Ha ressaltat igualment l'obstinació del Ministeri de Justícia per passar del paper a la dada en els indults, de manera que les peticions i les comunicacions amb les diferents parts durant la tramitació de l'expedient es puguin fer de forma electrònica. Ja en el segon semestre de 2020 les sol·licituds telemàtiques van ser superiors a les de paper, amb 899 i 877.