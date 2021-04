Mercadona dóna més de 15.000 bolquers a la Fundació Madrina

Mercadona ha donat més de 15.000 bolquers a la Fundació Madrina amb l'objectiu de donar resposta a les persones més necessitades, que s'afegeix a la donació de més de 870 tones de productes de primera necessitat durant 2020 a diferents entitats socials de la regió.





El director de Relacions Externes de Mercadona a Madrid, José Antonio Rueda, ha destacat que la companyia, "en el seu ferm compromís d'estar a la banda dels col·lectius més desfavorits, intensifica el seu model responsable col·laborant amb els bancs d'aliments i menjadors socials de la Comunitat de Madrid ", segons recull Mercadona en un comunicat.





Així, des de la companyia han traslladat que a causa de la situació d'excepcionalitat provocada pel coronavirus la seva intenció és fer "el que calgui" per donar resposta a les demandes de les persones més necessitades.





Per la seva banda, el president de la Fundació Padrina, Conrado Giménez, ha relatat que en la seva organització han passat d'atendre 400 famílies al mes a atendre més de 2.000 persones al dia a les cues del 'Banc del Nadó'.





"Hem repartit més de 2.500 menús calents, brindat atenció a més de 500 dones embarassades en risc d'exclusió social i un llarg etcètera durant aquesta època tan dura", ha detallat.





"Això no hagués estat mai possible sense ajudes com les de Mercadona avui i sense les donacions privades tant d'empreses com de particulars. Des de la Fundació Padrina volem donar-li a Mercadona el nostre més sincer agraïment", ha traslladat, al que ha afegit que aquesta situació "no ha acabat" i que milers de persones continuen sense treballar, en ERTO i fora de les ajudes socials.





Mercadona va donar el 2020 un 115% de més de producte respecte a l'any anterior, l'equivalent a 14.500 carros de la compra, a través de la col·laboració amb més de 17 menjadors socials, a més de Bancs d'Aliments, Creu Roja o Càritas de tota la regió.





Al costat de la donació d'aliments, Mercadona col·labora amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, elaborats per més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.





També, compta amb sistema de gestió ambiental propi basat en principis com l'economia circular i enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la gestió de residus.