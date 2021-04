Comença la instal·lació dels 'xiringuitos' a les platges de Badalona

AJUNTAMENT DE BADALONA





Des d’aquest passat cap de setmana els 'xiringuitos' que s’ubicaran aquesta temporada a les platges de Badalona ja poden començar els treballs per a la seva installació. Les vuit guinguetes que tenen la concessió estaran situades a les mateixes ubicacions de l’any anterior a les platges de la Barca Maria, Cristall, Pont d’en Botifarreta, platja dels Pescadors, del Petroli i del Coco i dues a la platja de l’Estació, que poden obrir des d’aquesta setmana fins al 31 d’octubre.





Aquest mateix cap de setmana, després que s’hagin rebut els permisos de la Direcció General de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica, ja han començat els treballs per a la installació de la guingueta situada a la Barca Maria i està previst l’inici per als pròxims dies de dues més, les situades a la platja de l’Estació.





Les guinguetes poden disposar de 100m2 de terrassa on hi poden situar 25 taules i 100 cadires com a màxim i han de seguir totes les mesures sanitàries recomanades per les autoritats per a la prevenció de l’expansió de la Covid-19.