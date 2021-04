L'aeroport del Prat avança cap a les 0 emissions de CO2

Fotografia de l'aeroport Aeroport de Josep Tarradellas Barcelona-el Prat





Aena ha comunicat avui que l'Aeroport de Josep Tarradellas Barcelona-el Prat ha avançat una fase en el projecte ACA - en les seves sigles en anglès Airport Carbon Accreditation-. Segons fonts de la companyia, l'aeroport de la Ciutat Comtal es troba en una fase "Optimització". Això implica tenir un programa de gestió i reducció d'emissions i involucrar les terceres parts per avaluar les seves emissions. Aquesta és la tercera fase del projecte, i és una fase bastant avançada ja que l'aeroport català ja ha superat les fases de "Reducció" i "Inventari".





Tots els aeroports que gestiona Aena estan inscrits al programa ACA, amb el que es pretén assolir la neutralitat en les emissions de carboni de les infraestructures aeroportuàries i tots els seus serveis. Arribar a les 0 emissions de CO2 és una tasca difícil, sobretot per al sector de l'aviació, un dels sectors més contaminants.





L'aeroport català està al capdavant en la lluita contra les emissions de CO2, només l'aeroport de Madrid Barajas es troba en la mateixa fase que l'aeroport del Prat.





Una aviació més sostenible

Segons Aena, la lluita contra el canvi climàtic s'ha convertit en uns dels eixos principals de les seves polítiques estratègiques. Per això, han elaborat un pla de "Gestió del Carboni" que consisteix en la implementació d'un ampli conjunt de mesures per reduir les emissions de CO2 optimitzant tant el consum d'energia en edificis i infraestructures, com minimitzant el consum de combustibles fòssils.







Actualment, els vuit aeroports d'Aena que es troben acreditats en aquest programa concentren el 70% dels passatgers de la xarxa.





'Airport Carbon Accreditation' és l'únic programa mundial de certificació de gestió de carboni per aeroports. Aquest pla reconeix de forma independent als aeroports que es troben en diferents etapes del seu camí cap a una gestió integral de les seves emissions de CO2.

Aquestes accions permetran a Aena arribar a la neutralitat en carboni al 2026 i avançar cap a la consecució del Net Zero al 2040. La companyia espanyola calcula que el 2030 es reduiran el 94% de les emissions per passatger associades a les operacions pròpies d'Aena.