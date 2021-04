L'Eurocambra demana a Espanya equiparar el salari dels funcionaris de presó amb els de Catalunya

El Comitè de Peticions de el Parlament Europeu ha demanat aquest dimarts al Govern d'Espanya equiparar el salari dels funcionaris de presó de depenen d'ell amb els de Catalunya, després d'escoltar la denúncia del col·lectiu sobre la diferència salarial que existeix entre Catalunya i la resta de Espanya.





Dolors Montserrat @ep





La comissió que presideix la popular Dolors Montserrat s'ha compromès a enviar un requeriment a l'executiu espanyol perquè iguali els salaris entre funcionaris de presons que realitzen la mateixa feina dins del territori nacional. Igualment, l'Eurocambra estudiarà la situació perquè la propera legislació que prepara Brussel·les sobre discriminació laboral s'aplica a aquest cas.





Enfront de la Comissió Europea que ha subratllat durant la sessió que no té competències per intevenir, al tractar-se d'una situació que respon a l'organització territorial d'Espanya, la comissió de Peticions ha demanat a Brussel·les que tingui en compte el cas dels funcionaris de presó de cara a la nova directiva sobre discriminació. "Requerim que inclogui qualsevol tipus de discriminació, que no hi hagi 'numerus clausus', i realment lluitem contra qualsevol tipus de discriminació", ha defensat Montserrat.





La desigualtat salarial entre funcionaris de presons ha arribat a Brussel·les de la mà de l'associació "El teu Abandonament Em Pot Matar" (TAMPM), els coordinadors Manuel Galisteo i Montserrat Valcárcel, que han denunciat la situació i han recordat que en el cas de la Policia el Govern espanyol sí que ha equiparat els sous als dels Mossos d'esquadra.





La petició ha comptat amb el suport de PP, Ciutadans i Vox, que han insistit que aquesta situació obeeix a una discriminació i han lamentat que l'executiu europeu no denunciï la situació.





"És un cas de discriminació real. No es comprèn que la discriminació si no és per qüestió de sexe, raça o creença no s'estudiï. No hi ha dubte que hem de posar-li el fil a l'agulla i vigilar de prop aquest tema", ha assenyalat l'eurodiputada del PP, Rosa Estaràs.





Per part de Ciutadans, Jordi Cañas ha retret a la Comissió Europea que es limiti a dir que l'assumpte escapa a les seves competències, quan es tracta d'una situació en què "s'altera el principi d'igualtat". "Estem per corregir la desigualtat entre europeus i aquesta és una", ha advocat.





Mentrestant, de la banda de Vox, Jorde Buxadé, ha assegurat que a Espanya persisteix un esquema ideològic en què "el bo és dolent, el lleig és bell i la mentida és veritat" i és per això que es tracta "pitjor als funcionaris de presó que els presos ". Així, ha reclamat a Brussel·les que s'ocupi d'aquest cas i pressioni a Espanya per solucionar-ho.