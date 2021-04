BBVA convoca sindicats divendres per iniciar un ERO on es preveuen 3.000 acomiadaments

BBVA @EP





La direcció de BBVA ha convocat a la representació legal dels treballadors aquest divendres, 16 d'abril, per a la celebració d'una primera reunió davant la seva voluntat d'iniciar un procediment d'acomiadament col·lectiu (ERO) a Espanya, que afectarà tant als serveis centrals com a la xarxa comercial. L'ERO afectarà 3.000 treballadors, més del 10% de la plantilla.





Així, aquest pla d'ajust s'aplicarà sobre BBVA SA, que compta amb al voltant de 23.300 empleats, quedant fora la resta de les societats de l'entitat a Espanya.





L'entitat ha assegurat en una carta dirigida als empleats que el seu objectiu és explorar conjuntament fórmules que permetin minimitzar l'impacte en la plantilla.





A la carta, BBVA recolza la seva decisió en el context de "profunda transformació" per al sector, marcada per una enorme pressió competitiva, baixos tipus d'interès, l'adopció accelerada dels canals digitals per part dels clients i l'entrada de nous actors digitals.





El banc considera que per garantir la seva competitivitat i la sostenibilitat de l'ocupació a futur, resulta "imprescindible" continuar treballant de forma encara més decidida en reduir la seva estructura de costos.





En aquest sentit, ha assegurat que pretén abordar el procés amb actitud dialogant, amb el compromís de seguir criteris d'objectivitat i amb la voluntat d'arribar a el millor acord possible per a tothom.





El passat mes de gener, el conseller delegat de BBVA, Onur Genç, ja havia avançat que s'executaria en la primera meitat de 2021 un pla de reestructuració de costos a Espanya que encara es trobava en fase d'estudi però per al que s'estaven considerant " totes les opcions ".





"Anem a emprendre alguna acció en la primera meitat de 2021. Tenim el seriós compromís de revisar la nostra base de costos i d'explorar la possibilitat de reestructurar a principis d'any", va indicar llavors Genç.





Aquest anunci ha estat ara confirmat i donarà el tret de sortida aquest mateix divendres.





També acaba de finalitzar el pla de sortides voluntàries de Banc Sabadell, pel que han deixat el banc 1.817 empleats. Al Regne Unit, planeja tancar altres 164 sucursals més de la seva filial TSB en l'any 2021, afectant a 900 llocs de treball.





Així mateix, un cop es faci efectiva la fusió entre Liberbank i Unicaja Banc, ambdues entitats previsiblement procediran a emprendre un procés d'aquestes característiques, tot i que ja han assegurat que pretenen fer-ho "amb rigor i serietat", donant compliment a la normativa i amb el major acord possible entre les parts.





A finals de l'any passat, Banc Santander i la representació sindical van signar un ERO que suposava l'amortització de 3.572 llocs de treball, la reubicació de 1.500 empleats i el tancament de 1.033 oficines.