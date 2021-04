La Ser es manté com l'emissora líder i Onda Cero és la que més creix

Imatge de Pepa Bueno i Àngels Barceló presentadores de la Cadena Ser







Bones dades audiència per a les principals emissores comercials, segons l'Estudi General de Mitjans (EGM). Totes les cadenes principals han millorat en el primer trimestre del 2021. La Cadena Ser ha consolidat el seu lideratge com ràdio més escoltada, després d'aconseguir el millor resultat dels últims tres anys. No obstant això, Onda Cero lidera el creixement entre les generalistes amb 150.000 oients (+ 8,4%), seguida de COPE, amb 127.000 (+ 3,9%) ;.

Les cadenes de el Grup Prisa continuen sent les més escoltades al nostre país, amb 4.367.000 oients diaris de mitjana; seguida de la COPE, amb 3.367.000, Onda Cero, amb 1.942.000; i RNE, amb 1.098.000.





S'escurcen les distàncies al matí

Pel que fa a la franja estrella de ràdio, la franja matinal en la qual s'acumula més audiència, les distàncies entre les diferents cadenes cada vegada són més curtes. El programa de Carlos Alzina, va arribar als 1.330.000 oients, un creixement de 95.000, el creixement més gran e les tres grans apostes de la ràdio generalista. 'Las Mañanas de RNE', un dels competidors més forts d'Alzina va aconseguir una mitjana de 809.000 oients, 1.000 menys que l'anterior EGM.







El programa de Carlos Herrera també creix, registrant un total de 151.000 oients nous, arribant a la xifra de 2.583.000 oients. No obstant això no és el programa líder la matins. 'Hoy por Hoy' d'Àngels Barceló s'alça amb el títol de programa amb més fidels superant els 3.055.000 oients, fet que suposa un augment de 75.000 i un 2,5%.





Carles Francino segueix sent el rei de les tardes

A les tardes, el programa de Julia Otero "Julia en la onda" es dispara amb 639.000 fidels i una millora de l'46%, mentre que 'La Ventana' presentada per Carles Francino a la Cadena Ser es queda amb 929.000 oients i un 11% de creixement. 'La tarde en Cope' registra una important baixada amb un 27% menys i 400.000 seguidors.







En l'última franja del dia, Pepa Bueno segueix liderant amb 'Hora 25', amb 957.000 oients, un retrocés que supera el 10%. 'La linterna' de Cope millora fins als 888.000 fidels i creix un 9,8%. Mentrestant, 'La Brújula' tanca amb 259.000 i un 18,3% menys.





La Cope guanya a la SER en esports

En l'àmbit de la informació esportiva, la Cope guanya per primer cop en la seva història a la Ser. 'El Partidazo' de Juanma Castaño va superar a Manu Carreño amb 753.000 fidels i un 2,3% més. "El transistor" de José Ramón de la Morena perd 11% d'oients després de comptabilitzar 228.000 seguidors.







Els caps de setmana, 'Tiempo de Juego' supera per la mínima els dissabtes amb 1.537.000 oients, un 11% menys, mentre que 'Carrusel' arriba als 1.503.000 seguidors, un 3% més. Diumenge, 'Carrusel' va perdre gairebé un 30% dels seguidors registrant un retrocés de 528.000 oients. En canvi, 'Tiempo de Juego' va guanyar un 12,4% fins als 1.792.000.