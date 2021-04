Els diputats d'ERC al congrés confinats per un positiu

Gabriel Rufián portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats





El grup parlamentari d'ERC al Congrés, confinat des de dijous passat per un cas positiu per coronavirus, no podrà intervenir aquesta setmana al Congrés i, per tant, es quedarà sense poder debatre amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, en la sessió plenària d'aquest dimecres sobre el repartiment dels fons europeus.





Segons ERC, tots els seus diputats segueixen les mesures que estableix el protocol sanitari i continuaran confinats i sense poder anar al Congrés fins la setmana vinent. Això sí, asseguren que seguiran amb atenció el desenvolupament de l'activitat parlamentària, tot i que per via telemàtica.





Així doncs, aquesta formació no participarà presencialment en cap de les activitats parlamentàries d'aquesta setmana. Aquest dilluns ja no van assistir a la Comissió de Seguiment del Pacte de Toledo, tampoc no aniran a la sessió plenària que ha arrencat aquest dimarts i el seu portaveu, Gabriel Rufián, no podrà replicar a Sánchez aquest dimecres.





A més, la Junta de Portaveus ha acordat excloure de l'ordre del dia de la sessió de dijous l'esmena a la totalitat que ERC ha presentat a la proposició de llei del PSOE i Unides Podem per reformar el vot pregat dels espanyols residents a l'estranger.