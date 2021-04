Per què provoca coàguls la vacuna d'AstraZeneca?

Vials de la vacuna d'AstraZeneca





Un grup de metges podria haver esbrinat per què la vacuna d'AstraZeneca pot provocar coàguls sanguinis potencialment letals en casos molt estranys. La troballa que es va publicar divendres passat a la revista New England Journal of Medicine, podria ser la clau per ajudar a desenvolupar tractaments efectius contra l'efecte secundari i proveir de pistes sobre com refinar la vacuna per corregir i solucionar els efectes secundaris.





Segons aquest estudi, la vacuna de AstraZeneca provoca que es desenvolupin uns anticossos que es dirigeixen a una proteïna anomenada "factor 4 plaquetari" - pf4 en les seves sigles en anglès-. Aquesta proteïna fa que les plaquetes entrin en acció i activin una cascada de coagulació. Aquesta coagulació, que és inusual en la sang, és molt similar a un efecte secundari farmacològic estrany que provoca l'heparina, un anticoagulant, i que es coneix com trombocitopènia induïda per heparina.





L'estudi recalca que els casos de coàguls són molt semblants als que de vegades es reporten amb la anticoagulant heparina. De fet, un informe recent sobre la vacuna de AstraZeneca, basat en 11 pacients que van desenvolupar uns problemes greus de coagulació després vacunar-se, revela que tots ells havien desenvolupat complexos de coagulació de la PF4. Aquest complex de coagulació és molt similar a la trombocitopènia induïda per l'heparina.





Malgrat que aquesta troballa no ens dóna cap pista sobre qui podria emmalaltir per una coagulació excessiva després de rebre la vacuna de AstraZeneca, si que es pot afirmar que els pacients més joves tenen més prevalença a desenvolupar trombes.





A més, aquesta troballa podria ajudar a orientar el tractament de les persones que desenvolupin símptomes similars a la trombocitopènia induïda per l'heparina. L'heparina afecta de manera directa a l'PF4 per provocar coagulació, però en alguns casos el fàrmac promou una resposta autoimmune que afecta la important proteïna.





Els metges tracten la trombocitopènia autoimmune induïda per heparina mitjançant l'administració d'unes dosis altes d'immunoglobulina intravenosa, el que bàsicament inunda a el cos amb anticossos sans per fer callar al senyal produïda pel fàrmac.





Per això, l'estudi recomana que quan un metge reconegui a un pacient d'aquest tipus amb aquesta nova afecció, anomenada trombocitopènia trombòtica immune induïda per vacuna, el tractin amb anticoagulació i amb dosis altes d'aquesta immunoglobulina intravenosa.





Els propers passos de la vacuna de AstraZenca

Coneixent la causa de l'efecte secundari, AstraZeneca pot corregir la composició de la vacuna per fer-la més segura. A més, l'informe afegeix una dada insòlit i desconegut fins ara: que la vacuna genera uns anticossos que impliquen les plaquetes que provoquin la coagulació.







Després d'aquesta troballa els ministeris de salut hauran de avaluar i analitzar el cost i benefici de la vacuna. Inicialment, AstraZeneca va ser la vacuna més esperada, ja que era la més barata i es podia fabricar en grans quantitats i gestionar en una cadena de fred normal. No obstant això, aquest informe pot posar contra les cordes la aprovació de la vacuna d'AstraZenenca als Estats Units.





Uns casos aïllats

Els casos de coagulació provocats per la vacuna són tan poc comuns que l'Agència Europa del Medicament ha decidit mantenir la vacuna al mercat, després de concloure que els seus beneficis superen als seus riscos. Malgrat això, l'etiquetatge de la vacuna s'actualitzarà per esmentar com a efecte secundari els coàguls de sang.





Per la seva banda, AstraZeneca assegura estar treballant per evitar i corregir els efectes secundaris provocats per la vacuna. Encara que, la companyia també recalca que els casos de trombosi són extremadament rars i aïllats.