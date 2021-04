Un home mor atropellat en una carretera de Figueres

SEM @EP





Un home ha mort aquest dimarts a la nit a l'ésser atropellat per un cotxe mentre caminava per la carretera N-IIa a Figueres (Girona), per causes que s'investiguen.





L'accident es va produir al quilòmetre 8,5 i els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident cap a les 22.40 hores, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).





Fins al lloc de l'accident, que eleva a 22 els morts en accidents a les carreteres catalanes aquest any, es van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una ambulància de el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Local.