Els nous autònoms poden donar-se d'alta a la vegada que cobren la prestació per desocupació

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) recull casos en què els nous autònoms poden cobrar el subsidi per desocupació alhora que comencen la seva activitat com a treballadors per compte propi. És una nova manera en què el SEPE intenta així blindar als autònoms durant els primers mesos de donar el pas, ja que és possible que els ingressos no siguin estables.





Oficina d'ocupació (EP)





Segons informen, la persona pot rebre la seva prestació per desocupació fins a 270 dies després de començar la seva activitat professional. L'autònom ha de demanar la pròrroga de la prestació o subsidi en un termini màxim de 15 dies després de l'inici de l'activitat laboral. En aquests casos, "percebrà el 100% de la quantia de la prestació per desocupació amb el descompte de l'IRPF, si escau, i sense deducció de cotització a la Seguretat Social".





Aquest mecanisme també és aplicable per a les persones que s'incorporin com a socis o sòcies de societats laborals o cooperatives acabades de crear inscrits en el règim especial que correspongui a la seva activitat.