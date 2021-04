Collboni afirma que la Generalitat "probablement" obrirà el perímetre del confinament

Jaume Collboni @ep





El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que el Govern "probablement" obrirà el perímetre de l'confinament comarcal a Catalunya, que l'Ajuntament ha demanat que sigui d'àmbit metropolità.





"Hem tingut algunes converses informals. El Govern, en aquest cas el Procicat, està escoltant la nostra petició perquè és molt raonable", ha explicat Collboni en una entrevista a Betevé la nit d'aquest dimarts recollida.





Segons Collboni, el confinament comarcal per frenar els contagis de Coviud-19 "s'està replantejant i s'està parlant de l'àmbit de la vegueria", el que considera que encaixaria millor amb la mobilitat dels barcelonins i permetria recuperar part de l'activitat econòmica.





Ha lamentat que a Catalunya hi hagi un "Govern paralitzat que ha delegat moltes funcions en un òrgan amb persones tècniques" com el Procicat que, al seu parer, no sempre té en compte tots els paràmetres a l'prendre les decisions, com entén que ha passat amb el confinament comarcal i les restriccions a l'hostaleria.





També ha apostat per desescalar més ràpid quan hi hagi més persones vacunades, amb activitats a l'aire lliure de tipus cultural, esportiu i econòmic: "L'objectiu número u és que les persones que estan en ERTO tornin a treballar".