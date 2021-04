El Govern central ampliarà tres mesos la moratòria de desnonaments i la condonació i pròrroga de lloguers

El Govern central prorrogarà tres mesos més la moratòria de desnonaments sense alternativa habitacional en el lloguer, la moratòria o condonació parcial per a inquilins de grans forquilles o entitats públiques i els mecanismes de condonació i pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer.





Pedro Sánchez @ep





Així ho ha anunciat davant del Ple de Congrés el president de Govern, Pedro Sánchez, que ha acudit a la Cambra per informar de l'estat d'alarma vigent davant l'emergència sanitària per la pandèmia de Covid-19 i per presentar el Pla de Recuperació, transformació i Resiliència.





Aquestes mesures, aprovades pel Govern per combatre les conseqüències econòmiques de la crisi provocada per la pandèmia, estaven subjectes a la finalització de l'estat d'alarma el proper 9 de maig.





Concretament, Sánchez ha explicat que aquesta pròrroga de mesures de protecció social arriba a la suspensió de desnonaments d'inquilins sense alternativa habitacional, inclosos a aquelles llars sense contracte quan hi hagi persones dependents, víctimes de violència de gènere o menors a càrrec, si així ho considera un jutjat.





Així mateix, també es prorroga la moratòria o condonació parcial del lloguer quan el propietari sigui gran forquilla o entitat pública, i els contractes que puguin acollir-se a la pròrroga extraordinària per sis mesos més dels lloguers a les mateixes condicions del contracte en vigor.