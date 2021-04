Arxiven les causes contra Cristina Fernández i el governador de Buenos Aires per cas 'dòlar futur'

La Cambra Federal de Cassació Penal ha decretat aquest dimarts el sobreseïment de les causes obertes contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, i el governador de Buenos Aires, Axel Kicillof --ministre d'Economia en el moment dels fets--, pel cas 'dòlar futur'.





ii

La Justícia també ha arxivat les causes de la resta d'acusats que eren investigats per presumptes irregularitats en la compravenda de futurs de dòlars al Banc Central.





La decisió, que ha estat presa de forma unànime pels jutges del tribunal, especifica que la conducta que es retreu als acusats és no està tipificada, per la qual cosa les causes han de ser sobresegudes per "inexistència de delicte".





Si la decisió esdevé ferma, els acusats --entre els quals figuren l'extitular del Banc Central i l'actual cap, Alejandro Vanoli i Miguel Pesce, respectivament-- no hauran d'enfrontar-se a un judici oral i públic.





PRESUMPTA CORRUPCIÓ





Fernández, presidenta d'Argentina entre 2007 i 2015, està investigada en nombroses causes per presumptes delictes de corrupció que suposadament va cometre mentre era al capdavant del Govern o en l'etapa anterior, en la qual va governar el seu marit, Nestor Kirchner.





La causa 'dòlar futur', que es va obrir després d'una denúncia de diputats de l'oposició en 2015, investiga si el Govern de Cristina Fernández va afavorir socis i amics en ordenar la venda sota valors "ficticis" de futurs de dòlars al Banc Central, cosa que tant ella com altres acusats consideren un "contrasentit".





El denominat dòlar futur és un contracte de compra o venda de divises, el preu de les quals és fixat en el present amb una determinada data de venciment.