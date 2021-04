Obre a Barcelona el primer centre d'atenció hiperespecialitzada en càncer de mama d'Espanya

El primer centre d'atenció "hiperespecialitzada" per a pacients amb càncer de mama a Espanya, l'International Breast Cancer Center (Ibcc), ha obert una clínica a Barcelona sota la direcció i lideratge del Dr. Javier Cortés.





Imatge de l'equip que treballarà en el nou centre @ep





Aquest nou centre monogràfic té "vocació internacional i presta una atenció global" a aquesta tipologia de càncer mitjançant la investigació, la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el suport integral als pacients, ha informat el Ibcc en un comunicat aquest dimarts.





El seu objectiu passa per realitzar, de forma coordinada i amb rapidesa, "totes les proves diagnòstiques necessàries" per obtenir un diagnòstic precís i establir un pla terapèutic personalitzat per a cada pacient amb l'objectiu de no demorar l'inici dels tractaments i oferir les màximes possibilitats d'èxit i curació, fins i tot en casos avançats.





Cortés, que ha rebut aquest mateix dimarts el Premi Nacional de Medicina a la categoria d'Oncologia Mèdica atorgat per 'El Suplement', ha destacat que el centre permeti "abastar totes les disciplines" relacionades amb els tumors mamaris a través d'un equip mèdic i auxiliar exclusivament format per al seu tractament.





Segons ell, a Espanya "s'ha trobat a faltar un centre on tots els professionals en la patologia mamària siguin excel·lents en el seu camp, i no només des de l'aspecte sanitari, sinó també des del punt de vista logístic, de programació o personal auxiliar, és a dir, en tots els aspectes que ha de cobrir l'atenció a aquesta malaltia ".





Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), aquest tipus de càncer s'ha convertit en el més comú del món: el 2020 es van detectar 2,3 milions de nous casos a nivell mundial, i s'estima que 1 de cada 8 dones ho desenvoluparà al llarg de la seva vida, "tot i que és important remarcar que no és una malaltia exclusiva del sexe femení".