Sánchez manté l'objectiu de vacunar amb "total garantia i seguretat" al 70% de la població al setembre

El president de Govern, Pedro Sánchez, manté que l'objectiu és vacunar amb "total garantia i absoluta seguretat" al 70 per cent de la població espanyola, 33 milions de persones, per a finals d'agost, per tant es manté la previsió de Govern malgrat a la paralització de 300.000 dosis de la vacuna contra la Covid-19 de Janssen que estava previst que arribessin aquest dimecres.





Una sanitària posa la vacuna contra la Covid-19 @ep





Tot i que no ha fet esment en la seva intervenció en el Ple de Congrés a l'inrevés que ha suposat per a l'estratègia de vacunació la decisió de la companyia de retardar el lliurament dels seus vacunes, després de la paralització en Estats Units per l'aparició de sis casos de trombes en persones vacunades amb la seva injecció, Sánchez ha assegurat que el Govern "no només vol aconseguir els objectius, vol superar-los".





Així, ha recordat que entre abril i juny Espanya va rebre 38 milions de vacunes; i un cop estigui aprovada per l'Agència Europea del Medicament (EMA) la vacuna de Curevac, s'espera que entre juny i setembre arribin a Espanya 48 milions de dosis, fet que suposa 87 milions entre abril i setembre. "Amb això ens anem a assegurar que qualsevol persones que ho vaig desitjar pugui estar vacunada", ha advertit aquest dimecres.





Així mateix, davant passats i possibles retards futurs, ha recordat fins ara aquests s'han produït "a causa principalment als retards en els lliuraments de vacunes". A més, davant els canvis introduïts en relació amb la vacuna AstraZeneca, ha volgut destacar que l'estratègia de vacunació es realitza sempre sota principis ètics i evidència científica, juntament amb el consens de les CCAA sota l'empara del Consell Interterritorial del SNS.





"L'estratègia de vacunació és un procediment viu, seguim a cada hora les recomanacions de les autoritats sanitàries. El nostre objectiu és vacunar amb total garantia i absoluta seguretat", ha recalcat després d'anunciar una propera actualització de l'estratègia de vacunació.