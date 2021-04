Budó nega un escenari de "repetició d'eleccions" ja que creu que Junts entrarà al futur Govern

La consellera de Presidència en funcions, Meritxell Budó, ha defensat aquest dimecres que Junts ha d'entrar al futur Govern, i ha negat que s'estigui actualment "en un escenari de repetició electoral" malgrat que encara no hagin arribat a un acord amb ERC .





Meritxell Budó (EP)





"Espero que Junts estigui dins de Govern, és una formació política amb vocació de govern. Ens hem presentat amb un programa electoral i amb un projecte de país, i aquesta empremta ha d'estar en el futur Govern", ha sostingut en una entrevista a Catalunya Ràdio.





També ha cridat a deixar treballar els equips negociadors d'ERC i Junts per garantir que puguin arribar a "un bon acord de legislatura, no només d'investidura" i que doti d'estabilitat els pròxims quatre anys.





"L'important no és si l'acord arriba la setmana que ve, sinó que quan es faci sigui perquè hi hagi un llarg camí i recorregut d'aquest nou Govern", ha apuntat Budó, que ha desvinculat les negociacions entre Junts i ERC de les eleccions previstes a Madrid per al 4 de maig així com del congrés extraordinari que el seu partit celebrarà el 7 i 8 de maig per triar la presidència de Consell Nacional.





Després de reivindicar l'1-O, Budó ha reiterat que estan disposats a governar fins a "l'últim dia" després d'una legislatura en què, al seu parer, el fet més rellevant va ser la inhabilitació de Quim Torra com a president de la Generalitat.