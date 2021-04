Aragonès busca desencallar la investidura amb Puigdemont i Jordi Sànchez

El vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que ha mantingut contactes amb l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, i amb el secretari general d'aquesta formació, Jordi Sànchez, per desencallar la investidura.





Pere Aragonès @ep





En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha explicat que amb Puigdemont va parlar fa uns dies, en "una conversa cordial i aclaridora", i que manté un contacte constant amb Sànchez, que forma part de l'equip negociador de Junts.





El candidat republicà ha insistit en la necessitat de formar el nou Govern com més aviat millor per fer front a la crisi provocada per la pandèmia, en què estan treballant molt amb Junts i en què l'intercanvi de contactes i propostes és "constant".





En els últims dies ERC ha traslladat un document amb una proposta global per aconseguir un acord de Govern, que inclou l'estratègia independentista, el programa de l'Executiu i l'arquitectura de govern, sense entrar a detallar quins departaments de dirigir cada partit, segons fonts de la formació.





Aragonès ha destacat que es tracta d'una "proposta completa de tot el que hauria de ser un acord de govern" i que Junts encara ho està estudiant, però confia que serveixi per accelerar les negociacions.





També ha subratllat que en aquesta proposta s'inclouen mecanismes de coordinació de l'eventual Govern de coalició d'ERC i Junts, que incorpora "eines per, quan hi ha un problema, es pugui desbloquejar".





Veu necessari millorar la coordinació entre els dos partits i ha confirmat la informació del diari 'Ara' que la proposta inclou tres comissions: una amb els presidents i els portaveus parlamentaris per coordinar l'acció legislativa de la Generalitat; una altra amb representants dels partits, els grups parlamentaris i de l'Executiu per coordinar l'acció de Govern, i la tercera per controlar el compliment del pacte reunint-se cada sis mesos.





Aragonès ha defensat que cal també una reestructuració de l'estructura de Govern, ja que pretén crear tres conselleries --una de feminismes, una d'acció climàtica i una altra d'universitats i investigació-- sense que s'ampliï molt el nombre de departaments.





El dirigent republicà ha reiterat que totes les diferències entre ERC i Junts són "salvables" i ha advertit que, al seu parer, seria una irresponsabilitat esgotar el termini per a la seva investidura, que acaba el 26 de maig.