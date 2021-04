Llancen míssils contra un vaixell comercial israelià a la costa d'Emirats Àrabs Units

Benjamin Netanyahu @ep





Un vaixell comercial propietat d'una empresa israeliana va ser atacat davant de la costa dels Emirats Àrabs Units (EAU) en aigües del Golf, informa Al Jazeera.





El Canal 12 d'Israel va citar a funcionaris israelians anònims que van culpar a l'Iran per l'assalt, que va descriure com un atac amb míssils. No hi va haver víctimes i el vaixell va continuar el seu rumb, ha afegit el canal de televisió, encara que va ser "lleument danyat".





Dues fonts de seguretat marítima van dir a l'agència de notícies Reuters que un vaixell israelià va ser aconseguit prop del port de Fujairah als Emirats Àrabs Units, el que va provocar una explosió, però que no hi va haver víctimes. Els funcionaris de l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i del ministeri de defensa d'Israel, no han volgut fer declaracions sobre l'incident. Un portaveu de Ministeri de Transport d'Israel va dir que estava al gol dels informes però que no podia confirmar-los.





L'incident es produeix un dia després que Teheran acusés Israel d'atacar una central nuclear, i després Iran i els Estats Units van iniciar converses indirectes a Viena sobre formes de reactivar l'acord nuclear de 2015 de les potències mundials amb Teheran.