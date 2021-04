Els pediatres veuen necessari vacunar, quan procedeixi, als nens i adolescents contra el Covid-19

Tres nens @ep





Pediatres reunits amb motiu de la celebració de les XII Jornades de Vacunes del Comitè Assessor de Vacunes (CAV), organitzades per de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), han destacat la necessitat de vacunar enfront del Covid-19, quan procedeixi, als nens i adolescents.





"Tots hem de vacunar si vols controlar el coronavirus, inclosos els menors perquè, una vegada que els adults estiguin immunitzats, seran ells, i les persones que no han volgut vacunar-se, els més susceptibles d'infectar pel virus", ha dit el coordinador del Comitè Assessor de Vacunes de l'AEP, Francisco Álvarez.





De la mateixa opinió s'ha manifestat la pediatra del Centre de Salut Natzaret de València i investigadora de la Fundació FISABIO, María Garcés-Sánchez, que ha recordat que l'estratègia de vacunació contra el Covid-19 en nens s'ha d'analitzar "si o sí "per veure la resposta concreta que té la vacuna en aquesta població.





No obstant això, la doctora ha reconegut que els pediatres no es marquen un límit de temps perquè es vacunin als menors, tot i que ha informat que està previst que els assajos clínics que ja hi ha en marxa amb la població pediàtrica acabin entre 2022 i finals de 2023, si bé es podrien tenir "abans" dades d'eficàcia i seguretat.





D'altra banda, els experts han subratllat la importància de la tecnologia ARNm, utilitzada per al desenvolupament de les vacunes del Covid-19, perquè suposarà un abans i un després en el desenvolupament de noves vacunes contra diferents malalties infeccioses.





Ara bé, Garcés-Sánchez ha puntualitzat que aquesta tecnologia porta més de dues dècades gestant en diferents centres d'investigació i, de fet, ja s'estava provant a candidats vacunals per desenvolupar immunitzacions contra el VIH o virus de la ràbia. "En el futur conviuran diferents tecnologies en l'àrea de desenvolupament de vacunes", ha dit.





D'altra banda, el doctor Álvarez ha informat que altres vacunes enfront d'infeccions que ocasionen milions de morts anuals a tot el món, com la de la tuberculosi i la del virus respiratori sincitial (VRS), es troben igualment en fases avançades d'investigació , utilitzant un altre tipus de tecnologia.





"El VRS és el principal agent productor d'infecció respiratòria a nivell mundial. S'estima que cada any ocasiona 33 milions d'infeccions i és el causant del 70 per cent de les hospitalitzacions per bronquiolitis en la infància. A causa del seu enorme impacte, el desenvolupament de la vacuna enfront d'aquest virus una prioritat global ", ha subratllat.





Un altre dels productes candidats a vacunes és la MTBVAC, una vacuna vida atenuada genèticament per combatre la tuberculosi, fruit de la investigació de l'equip dirigit pel doctor Carlos Martín a la Universitat de Saragossa. Aquest candidat es troba en fases inicials de recerca però el estudis en animals demostren que confereix major protecció enfront de la tuberculosi que la vacuna tradicional, la BCG.





RECUPERAR LES COBERTURES VACUNALS INFANTILS





Espanya compta amb una alta taxa de cobertura vacunal, més del 95 per cent dels nens rep fins a l'adolescència els antígens vacunals que els protegeixen enfront de 14 infeccions. Durant la pandèmia, els pediatres van observar un descens temporal de l'índex de vacunació per la situació de confinament i l'allunyament dels usuaris dels centres sanitaris.





"Afortunadament s'han recuperat els nivells previs a la pandèmia en gairebé totes les vacunes incloses en el calendari oficial finançat. No obstant això, s'ha detectat que les taxes no s'estan recuperant en el cas de les vacunes no finançades i pot significar fer un pas enrere a l'hora d'avançar en la immunitat de grup enfront de patògens molt freqüents en la població infantil ", ha dit l'expert.





Finalment, la codirectora de les jornades i pediatre de l'Hospital Universitari Porta de Ferro de Madrid, María José Cilleruelo, ha subratllat la importància de no abaixar la guàrdia en la prevenció de les malalties infeccioses, especialment en temps de Covid-19.





"El coronavirus ens ha modificat la vida en molts sentits i és prioritari vacunar els adults però també aconseguir que es vacuni als nens. Dit això, ara més que mai, no hem d'oblidar la importància de tenir a la població infantil perfectament protegida amb el seu calendari de vacunació al dia. protegir-se a ells, és protegir-nos tots ", ha tancat.