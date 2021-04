"La meva vida a Cuba", l'autobiografia del director de cinema animat Juan Padrón en còmic

Escriure nostra autobiografia és una tasca apassionant que serveix per a moltes coses: recordar temps passats i personatges, justificar conductes i fins passar comptes pendents. És en gènere literari amb personalitat pròpia que ha tingut conreadors insignes i molts també anònims, el que no vol dir que aquests últims no tinguin necessàriament d'interès, ni de bon tros. Juan Padrón va voler escriure també la seva autobiografia, però tenint en compte la seva condició d'il·lustrador, guionista i director de cinema, va materialitzar el seu projecte en forma d'historieta il·lustrada, és a dir, de còmic o tebeo. Lamentablement no va poder acabar el projecte perquè va morir abans d'haver-ho conclòs, però va ser la seva vídua la qual el va completar amb un text amb el qual es tanca l'edició de "La meva vida a Cuba" (Reservoir Books).









Padrón va ser, com diem, 1 conspicu professional de la imatge a què segurament recordaran si els diem que va ser l'autor de l'emblemàtica pel·lícula d'animació "Vampirs a l'Havana" que va merèixer l'honor de figurar al MOMA de Nova York, i de la sèrie d'historietes d'Elpidio Valdés, un personatge de ficció que va protagonitzar nombrosos llargmetratges, sèries i historietes sobre el moviment insurreccional cubà contra la presència colonial espanyola.







Padrón pertanyia a una família formada al voltant de l'enginy sucrer Carolina de què el seu besavi havia estat administrador i en el qual va treballar bona part de la seva família. En aquesta Cuba rural i en els temps de la dictadura de Batista va transcórrer la seva infància que relata amb profusió d'anècdotes divertidíssimes, com la entremaliadura que va protagonitzar amb altres nens a conseqüència de la qual es van enfonsar diversos camions carregats de canya de sucre sucre, que va ser conceptuada com un atemptat terrorista que es va atribuir als revolucionaris barbuts. El seu naixent vocació pel cinema el va portar a rodar amb els seus amics i mitjans escassíssims bestretes amb enginy una pel·lícula que va ser molt celebrada (amb estrepitoses riallades) per la família.





Però la veritat és que el cuquet vocacional havia arrelat al seu interior i es va manifestar quan, finalitzada la guerra i implantat el nou règim castrista, va poder començar a col·laborar com a meritori en l'ICAIC, en què es va obrir camí i va obtenir grans èxits professionals. Tot això ho explica amb excel·lent sentit de l'humor que aprofita per criticar res subliminalment les escassetats amb les que va haver de treballar, les injustícies econòmiques de sistema socialista, els perills de desviar-se de la línia ideològica establerta i la tortura d'haver de desenvolupar-se sota l'arbitrarietat de buròcrates aliens a tota competència artística.





També fa la seva peripècia durant un atrabiliari i inútil servei militar i la seva aventura a l'antiga Unió Soviètica, on va ser per a conviure amb la seva primera esposa russa (pèssimament acollit pels sogres, que li feien la vida impossible) i on va arribar a publicar en el "Krokodil" i fins i tot al "Pravda" de Moscou.





El dibuix de Padrón, en blanc, negre i gris, és de traços rotunds, amb especial accentuació dels trets caricaturescos dels personatges molt d'acord amb l'estil propi dels còmics, eina molt útil per subratllar la visió crítica que subjau en tot el relat i que afecta tant a el règim prerevolucionari, com a el nou règim i, per descomptat, també al comunista de l'URSS. En el seu conjunt, és una obra divertidíssima capaç de mantenir un somriure permanent en el lector que es transforma en rialles en moltes ocasions i que, tot i ser gaudida per qualsevol persona, ho serà encara més per qui hagi tingut ocasió de conèixer la forma de vida i les peculiaritats de la societat cubana.