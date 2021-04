Alemanya injectarà una vacuna alternativa als menors de 60 anys que hagin rebut AstraZeneca

Les persones de menys de 60 anys que hagin rebut a Alemanya una primera dosi de la vacuna contra la COVID-19 desenvolupada per AstraZeneca completaran la pauta amb un fàrmac alternatiu, segons l'acordat pels responsables de Sanitat del Govern central i dels landers.





Les autoritats alemanyes només estan injectant ara la solució d'AstraZeneca a les persones majors de 60 anys, després dels dubtes sorgits per la possible aparició de trombes, reconeguts per l'Agència Europea del Medicament (EMA) com un potencial efecte secundari de caràcter rar.





Després dies d'especulacions, finalment els que ja haguessin iniciat la pauta de vacunació amb AstraZeneca i estiguin per sota de l'edat fixada com a límit --uns 2,2 milions de persones-- rebran una segona dosi de Pfizer o Moderna, les altres dues vacunes de què disposa Alemanya a l'espera de l'arribada de Janssen.





"La solució que hem trobat ofereix una bona protecció", ha argumentat el diputat bavarès Klaus Holetschek, que va presidir una reunió el dimarts sobre el tema, en declaracions a l'agència DPA. En aquest sentit, ha defensat que és una bona alternativa "especialment en la tercera onada".





No obstant això, les recomanacions generals no tanquen la porta a que una persona menor de 60 anys pugui completar la pauta amb dues dosis d'AstraZeneca, encara que es tractaria de casos concrets i només després d'una anàlisi individual de riscos.