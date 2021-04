Moren 20 persones pel xoc d'un autobús i un camió carregat de ciment a Egipte

Almenys 20 persones han mort aquest dimecres després de xocar un autobús i un camió carregat de ciment a la província egípcia d'Asiut, situada al centre de al país, segons han confirmat les autoritats.





Ciutat d'Asiut, a Egipte @ep





El Ministeri de Sanitat ha indicat que el succés ha tingut lloc en una carretera desèrtica de la província, sense que de moment estiguin clares les causes del sinistre.





Així mateix, ha indicat que a el lloc han estat enviades més de 35 ambulàncies per evacuar les víctimes i als ferits a hospitals de la zona, tal com ha recollit el diari egipci 'A l'Ahram'. La Fiscalia ha anunciat l'obertura d'una investigació.





Egipte té una elevada taxa de defuncions en accidents de trànsit, en part per l'estat de les carreteres i per les infraccions de les lleis de trànsit, si bé les autoritats han incrementat els esforços per millorar les infraestructures.