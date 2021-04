Detenen un home que atrinxerat en un hotel de Sitges que ha amenaçat amb disparar

Agents del Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al matí a un home atrinxerat a l'habitació d'un hotel de Sitges (Barcelona) que amenaçava amb disparar a qualsevol que s'acostés i que estava en recerca i captura.





Membres del Grup Especial d'Intervenció (GEI) (EP)















Fonts de la policia catalana han informat que es tracta d'un home "amb un ampli perfil delictiu" i una trentena d'antecedents, contra el qual s'havia dictat una ordre de detenció.





Els agents van rebre l'avís que aquest home s'allotjava a l'hotel després que, a l'introduir les seves dades en el registre d'hostes, el personal detectés que tenia una ordre de detenció pendent.





Sobre les 8.00 hores d'aquest dimecres, una patrulla s'ha dirigit a l'establiment per arrestar-lo, moment en què el sospitós s'ha ficat en una habitació on hi havia una dona i ha amenaçat amb obrir foc, segons ha publicat 'La Vanguardia'.





Davant d'aquesta situació, els agents han donat l'avís als GEH, que han analitzat l'escenari i, després de valorar les entrades i sortides i seguretat de la zona, han decidit entrar i reduir al sospitós.





Ho han pogut neutralitzar i la detenció s'ha saldat sense més incidents, segons les mateixes fonts.