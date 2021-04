Itàlia, Espanya i França són els països europeus més pessimistes amb la tornada a la normalitat

Després de més d'un any des de l'inici de la pandèmia i del confinament total que es va viure en molts països, un 59 per cent dels ciutadans confien en poder tenir en els propers 12 mesos una vida semblant a la que gaudien abans de la pandèmia, segons una enquesta a 30 països, que no obstant això situa Espanya com el segon país europeu més pessimista amb la tornada a la normalitat.





Terrassa tancada @ep





L'estudi, realitzat per Ipsos per al Fòrum Econòmic Mundial a 30 països per conèixer la percepció ciutadana, mostra que els espanyols no veuen possible en aquest període de temps, ja que gairebé la meitat (45%) considera que passarà més d'un any fins tornar a la vida que gaudien abans de l'arribada del Covid-19, la qual cosa situa Espanya només per darrere d'Itàlia (47%) i superant a França (44%).





Però per poder tornar a la normalitat primer cal controlar la pandèmia, cosa que la majoria dels països a nivell mundial considera que arribarà en un període d'entre uns 7 i 12 mesos. No obstant això, els espanyols se situen de nou entre els més pessimistes, ja que gairebé la meitat de la població (47%) creu que portarà més de 12 mesos, posicionant-se, de nou, com el segon país europeu més pessimista després Suècia (49 %) i per davant de França (46%).





Com ha afectat la pandèmia a la salut mental





La incertesa generalitzada, l'impacte econòmic, la manca de mobilitat, el poc contacte amb amics i familiars i les limitacions en el temps de lleure són alguns dels aspectes que més han impactat en els ciutadans durant l'últim any, per això, no és d'estranyar que molts sentin el que ja s'ha batejat com "fatiga pandèmica".





Però més enllà d'aquests nous termes, el 45%, de mitjana global, dels adults de tots els països entrevistats afirmen que la seva salut emocional i mental ha empitjorat des del començament de la pandèmia. Una cosa que també és així per al 51% dels espanyols, ocupant el quart lloc com a país europeu més afectat en aquest sentit per darrere d'Hongria (56%), Itàlia (54%) i el Regne Unit (52%).





Si ens fixem en la incidència sobre la salut mental només en el que va d'any i no des de l'inici de la pandèmia, s'observa que Espanya és el quart país a nivell global en què més ha empitjorat la seva salut mental i emocional, ja que el 35% dels espanyols confessen sentir que aquesta ha minvat des de llavors, davant el 13% que considera que en aquests mesos la seva salut mental ha millorat.





En aquest sentit, Turquia es converteix en el país, a nivell mundial, en el que més ha empitjorat (43%), seguit d'Hongria (38%), i França, on un 37% dels francesos admeten que la seva salut mental i emocional ha empitjorat des de l'inici del 2021.