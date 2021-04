La policia diu que l'escena de crim de la nena assassinada a Vilanova "era una pel·lícula de terror"

L'acusat de presumptament violar i matar una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) durant la primera sessió de l'judici a dia 12 d'abril de 2021. Imatge d'arxiu - TSJC





Un policia local que va trobar el cos de la nena de 13 anys assassinada a Vilanova i la Geltrú, el 4 de juny de 2018, ha assegurat que l'escena de l'crim estava "a mig netejar", durant la seva declaració aquest dimecres a la sessió de l'judici a l'Audiència de Barcelona.





Ha afegit que l'escenari era "una mica dantesc: el terra estava mullat, com si haguessin intentat netejar o fregar el terra, i que hi havia un cub del pal de fregar, amb aigua tenyida de vermell, i certa olor a lleixiu".





Dos agents de la policia local de Vilanova han explicat que estaven patrullant quan el pare de la víctima els va informar que la seva filla havia desaparegut, i en aquest moment, diverses patrulles van pentinar la zona però no van trobar a la menor, i sobre les 22 hores , es van desplaçar fins a l'habitatge dels avis i van inspeccionar l'edifici preguntant a tots els veïns.





Dos agents dels Mossos d'Esquadra han declarat que van trucar a la porta de l'acusat, i l'home els va obrir amb una tovallola enrotllada a la cintura, com si acabés de sortir de la dutxa, i els va assegurar que no coneixia ni havia vist a la nena, i van continuar la recerca cap a altres pisos perquè "se li veia com una persona coherent que va donar credibilitat".





Minuts més tard, un veí de l'edifici va assenyalar a un agent dels Mossos d'Esquadra que sospitava que la nena estava a l'interior del pis de l'acusat, i a l'entrar en una de les habitacions, aquest agent ha lamentat: "Observem a la nena, sense vida, asseguda a terra amb els peus junts i el cos cap endavant, amb el cap dins d'una maleta, tapada amb el capçal del llit, amb molta sang i un braç dislocat, com si haguessin intentat introduir-la al interior ".





Els policies han declarat que es van trobar a l'acusat al terra de passadís de l'habitatge assegut, tranquil, resignat --en les seves paraules--, i que el van traslladar a dependències policials per la seva seguretat, per la gent que s'havia acumulat en el edifici --amics, família de la víctima i altres ciutadans-- estava molt agressiva.





Diversos testimonis policials han assegurat que l'acusat no colaboróen cap moment: "Era com un pes mort, fins i tot se'ns va caure per les escales. L'home era conscient del que estava passant", i un mosso ha declarat que a la comissaria l'acusat va dir que es va trobar a la nena al llit quan ell va entrar a casa i que no trobarien proves que li anessin a incriminar.