La UE aposta per Pfizer, que avançarà 50 milions de dosis per cobrir els retards de Janssen i Astrazeneca

La Unió Europea ha arribat a un acord amb BioNTech i Pfizer per avançar el segon trimestre d'aquest any el lliurament als Estats membres de 50 milions de dosis de la seva vacuna contra la Covid-19 la distribució estava prevista per als últims tres mesos de l'any .







D'aquesta manera, el subministrament d'aquestes dues companyies a el bloc entre abril i juny puja a 250 milions de dosis, des dels 200 milions previstos fins ara. La UE reacciona d'aquesta manera a la suspensió dels lliuraments per part de Janssen i els problemes de producció que des de l'inici de la campanya ha experimentat AstraZeneca.





"Puc anunciar que hem arribat a un acord amb BioNTech i Pfizer per accelerar el lliurament de 40 milions de dosis, que seran distribuïdes en el segon trimestre", ha informat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en una declaració sense preguntes.





L'alemanya ha destacat que en les últimes setmanes la UE ha accelerat la campanya de vacunació i aquest dimarts va arribar a les 100 milions de persones vacunades (de les que 26 milions compta amb la pauta completa). "És una fita de què estar orgullosos", ha sentenciat.





"És una bona notícia, però com podem veure amb l'anunci de Johnson & Johnson, encara hi ha molts factors que poden alterar el calendari planificat de repartiment de vacunes. Per tant, és important actuar ràpidament, anticipar-se i ajustar quan sigui possible", ha afegit a la cap de l'Executiu comunitari.





A l'igual que la resta de dosis, les 50 milions d'unitats que s'avançaran a aquestes setmanes també seran repartides entre els Estats membres en funció de la seva població i "ajudaran substancialment a consolidar el desenvolupament de les campanyes de vacunació".





NOVES NEGOCIACIONS





Von der Leyen, ha agraït a Pfizer i BioNTech l'esforç i ha remarcat que les dues companyies amb "socis fiables", ha confirmat a més que Brussel·les està negociant amb elles per concloure una nova compra de la seva vacuna contra la Covid-19 per cobrir futures necessitats del bloc.





En concret, la UE vol adquirir altres 1.800 milions de dosis que rebria el 2022 i 2023 i amb les que pretén cobrir la possibilitat que siguin necessàries noves injeccions per "reforçar i perllongar la immunitat", així com per contenir noves variants de virus que puguin sorgir.





"Tenint això en ment, hem de centrar-nos en tecnologies que han demostrat la seva vàlua i les vacunes d'ARNm són un exemple clar", ha defensat l'alemanya, que confia que les converses amb els laboratoris concloguin "molt ràpid" i no ha descartat l'obertura de negociacions amb altres farmacèutiques.