Dinamarca suspèn definitivament l'administració AstraZeneca

Les autoritats sanitàries daneses han confirmat aquest dimarts l'eliminació definitiva de la vacuna contra la COVID-19 desenvolupada per AstraZeneca i la Universitat d'Oxford del seu pla d'immunització, a causa de l'enllaç del fàrmac amb esdeveniments trombòtics "molt estranys".





En roda de premsa, el director de la Junta Nacional de Salut de Dinamarca, Soren Brostrom, ha detallat que la decisió s'ha pres a causa del "bon control" de la pandèmia al país europeu i la disponibilitat d'altres vacunes.





"Si a Dinamarca estiguéssim en una situació completament diferent, per exemple, amb una tercera onada violenta i un sistema de salut amb pressió, i no haguéssim arribat tan lluny en la vacunació, no dubtaríem a fer servir la vacuna, fins i tot si hagués complicacions rares però greus ", ha dit.





Les autoritats sanitàries no han descartat que la vacuna d'AstraZeneca pugui tornar a utilitzar-se en el futur "si la situació canvia", ha informat el diari 'Jyllands-Posten'.





La directora de l'Agència Danesa de Medicaments, Tanja Erichsen, ha indicat que les autoritats "estan d'acord" amb l'Agència Europea del Medicament (EMA) en que la vacuna és "eficaç", però ha reiterat que, a causa de la situació epidemiològica a Dinamarca, "és millor" deixar de fer servir la vacuna. Erichsen s'ha desmaiat durant la roda de premsa, però els mitjans danesos recullen que es troba "bé".





Dinamarca va suspendre l'administració del fàrmac d'AstraZeneca el 11 de març, després que es constatessin diversos casos de persones joves que havien patit trombosi després de rebre'l. Al país europeu ha mort una dona de 60 anys per un d'aquests episodis després de ser inoculada.





Prop de 150.000 persones han rebut la vacuna contra la COVID-19 d'AstraZeneca a Dinamarca, que havia compromès 5,2 milions de dosis i posseeix al voltant de 220.000 dosis en estoc. Ara, les autoritats han d'oferir una altra vacuna als ja immunitzats amb la primera dosi, que tornaran a entrar a la cua de vacunació.





La suspensió de l'ús de l'immunitzador retardarà la fi de la campanya de vacunació danesa fins al 31 agost, segons el calendari de vacunació actualitzat després de conèixer-se la decisió. A més, s'ha congelat temporalment l'aplicació del fàrmac de Johnson & Johnson, també possiblement vinculat amb els trombes. Dinamarca ha rebut aquest dimecres les primeres dosis d'aquesta, un total de 38.400.





Després de l'anunci, la República Txeca s'ha ofert a comprar les dosis d'AstraZeneca sobrants a Dinamarca. "Estem preparats per comprar (la vacuna de) AstraZeneca a Dinamarca", ha traslladat el ministre de l'Interior, Jan Hamacek, a través del seu compte de Twitter.





De moment, no està clar si les dosis sobrants estan en venda i tampoc si la transacció entre els dos països estaria permesa sota les regles de la Unió Europea.





Hamacek ha subratllat que els governs de tot el món estan a la carrera per aconseguir vacunes contra el COVID-19 i, en aquest sentit, ha detallat que planeja viatjar a Moscou dilluns que ve per analitzar els subministraments del fàrmac desenvolupat per Rússia, la Sputnik V.





Segons recorda l'agència DPA, el Govern txec ha rebut crítiques pel que alguns perceben com una resposta "lenta" davant la necessitat de vacunes. Fins al moment, més de 768.000 persones, de les seves 10,7 milions d'habitants, estan completament immunitzats.