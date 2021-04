Els Mossos adverteixen d'una estafa de 200.000 euros que s'ha fet viral a Internet

Caputra de el mail enviat pels estafadors compartit pels Mossos d'Esquadra







Els Mossos d'Esquadra han avisat d'una estafa que s'està fent viral a Internet. El modus operandi és el següent, els estafadors envien un mail anunciant que volen realitzar una donació de 2000.000 €. La estafadora assegura ser una malalta terminal de càncer i que vol repartir la seva fortuna amb diferents persones, ja que ella és vídua i no té família.





La falsa malalta assegura que ha donat part de la seva fortuna a Càritas i que després de rebre els consells del seu rector, ha decidit donar part de la seva fortuna a una persona anònima. En aquest cas, els milers de receptors del correu electrònic són els afortunats dels 200.000 € que mai arribaran, ja que aquest mail és l'inici de l'estafa.





A continuació, en el mateix mail, l'estafadora sol·licita les dades bancàries dels agraciats per poder realitzar en ingrés en aquest compte. A més, demana que els receptors del mail es posin en contacte amb un presumpte administrador que agilitzarà totes les accions.





Per poder agilitzar aquestes accions l'administrador sol·licita un ingrés previ al seu compte. És aquí on es produeix l'estafa, un cop els diners ha estat ingressats, els administradors desapareixen juntament amb els 200.000 € inicials.





Els Mossos adverteixen que aquest tipus d'estafes són cada cop més freqüents a Internet. Davant de qualsevol dubte, es recomana no facilitar dades personals ni bancàries a cap persona o pàgina web que no coneguem la seva procedència. A més, els Mossos d'Esquadra insten la ciutadania a denunciar els fraus i estafes que es comenten a Internet, per poder acabar amb ells i indentifcar als artífexs.