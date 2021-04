Rocío Flores veta Paloma García Pelayo i Belén Rodríguez

Que Rocío Flores no està passant pel seu millor moment és un fet, però la veritat és que l'educació i el respecte que està demostrant davant les càmeres dels mitjans de comunicació que la segueixen i la persegueixen cada dia per obtenir declaracions seves, és impressionant.





Avui s'ha publicat que la jove hauria vetat a Paloma García Pelayo i Belén Rodríguez a la televisió per no coincidir amb elles i no tenir cap enfrontament públic del qual després es pugui parlar i tingui una repercussió més gran. Ja sabem que les dues col·laboradores anteriorment citades estan sent molt crítiques amb el documental de Rocío Carrasco i han parlat sense embuts del que els sembla Antonio David Flores.





Hem parlat amb Rocío Flores i la veritat és que l'hem vist cansada de les polèmiques, però sobretot esgotada mentalment per tot el que s'està especulant sobre la seva vida.





Al preguntar-li per aquest possible veto a la televisió, la jove ha deixat clar que no vol saber res del tema: "No tinc res a dir". Del que sí que ha volgut opinar la filla de Rocío Carrasco és de com està veient a Olga Moreno a 'Supervivientes' i atenció! perquè està desitjant que sigui salvada de la nominació: "Tant de bo".